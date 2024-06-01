С Днем защиты детей: теплые поздравления и открытки

1 июня в мире традиционно отмечают День защиты детей. Это еще одна возможность вспомнить, что дети нуждаются в заботе, поддержке, присутствии, советах и безусловной любви. Международный день детей был основан в ноябре 1949 г. в Париже решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин, а впервые праздник отметили в 1950-м году в 51 стране мира. В Украине праздник начали отмечать с 1998 года.

Война затронула жизнь каждого маленького украинца, поэтому в этот праздник особенно важно поддержать детей и показать, что мы всегда рядом. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления по случаю праздника.

***

Всміхається сонце привітно й ласкаво,

Цей день на планеті хай щастям сія.

Час радісно лине, змістовно й цікаво

Добробутом повниться кожна сім'я.

Хай війни стихають від сміху дитини,

Душа очищається, серце співа,

А розум підносить крізь будні людину,

Порядність всю землю нехай обійма!

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

***

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть наши дети всегда остаются веселыми и жизнерадостными, пусть они чувствуют любовь и поддержку от родителей! Хочется, чтобы все они были счастливы, а небо над головой всегда было мирным.

***

Дети – это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут для них сиять миллионы красивых звезд. Дети должны жить в мире, не знающем, что такое жестокость, боль и насилие. Давайте создадим для них такой мир вместе!

***

Детство – самое счастливое время, так что давайте же делать все усилия, чтобы наши дети могли с теплой улыбкой через несколько лет вспоминать те годы, когда они были маленькими, когда они росли, и каждый день был полон новых открытий. Дети вдохновляют, побуждают к новым достижениям, возвращают веру в жизнь. Желаем вам, дорогие дети, вашим родителям и родным крепкого здоровья, счастья, добра и семейного уюта. Пусть все мечты и замыслы всегда сбываются!

***

Очень хочется, чтобы дети во всем мире, ежеминутно, каждый день были радостными и счастливыми и чувствовали мамино тепло, ласку и отцовское крепкое плечо. Ведь детство – это прекрасная пора надежд и исполнение мечтаний. Дети не должны жить в войне и знать о жестокости этого мира.

***

Дети – это чудо, наполняющее жизнь каждого взрослого искренней радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви, заботе и родительской ласке. В День защиты детей желаю каждому ребёнку крепкой семьи и всего необходимого для беззаботного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких жителей нашей земли будет здоров и счастлив.

***

Поздравляю с днем защиты детей! Желаю счастливых искренних детских глаз. Здоровья и изобилия, душевной теплоты и сердечности, полноценного внимания, заботы и понимания. Берегите детей, они ведь наше продолжение!

***

Пусть наши дети подольше остаются детьми – беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы отвечаете за счастливое детство!

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Дня защиты детей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.