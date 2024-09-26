С какой комнаты лучше начинать уборку: практический совет

Если вы все время откладываете выбрасывание из дома хлама и сами же себя за это критикуете, подумайте о том, что вы такие не одни. Многие не могут как следует расхламить свое пространство. И все потому, что просто не знают, с какой стороны подступить к уборке.

Между тем, эксперты по домашнему хозяйству говорят, что успех в значительной степени зависит от того, откуда вы начнете работу. Издание House Digest опросил таких экспертов и выяснило: лучший способ подступиться к задаче – это начать с помещения, где вы начинаете и заканчиваете свой день, то есть с ванной комнаты.

Обычно здесь скапливается действительно много ненужных вещей – пустые флаконы и тюбики, просроченные средства, старые зубные щетки и мочалки и т.д. При этом ванна обычно достаточно компактна, поэтому наводить здесь порядок не так утомительно, как в больших помещениях. Кроме того, многие предметы для ванной также стоят недорого, поэтому легко провести полный редизайн с помощью текстиля и аксессуаров.

Начните уборку в ванной с того, что вынесите все, что только можете. Это означает, что нужно опустошить все шкафчики и ящики, снять с вешалок полотенца и даже убирать коврик. Далее рассортируйте эти вещи по категориям. К примеру, можно разобрать их по частоте использования или по типу предметов.

Далее проверьте все на наличие ненужных дублей, а также вещи, которые вы редко используете или просто не любите. Все эти лишние полотенца или ненужную, но еще годную косметику можно подарить или пожертвовать на благотворительность. Поверьте, кто-то обязательно обрадуется такому подарку.

Все, что вы оставляете, проверьте на срок годности. Если он истек, сразу утилизируйте такое средство. Для косметики и бытовой химии, где вам сложно определить срок годности, воспользуйтесь пометкой на этикетке с буквой М. Она имеет вид приоткрытой крышки, буквы и какого-то числа. Такая отметка означает, что средство можно использовать после открытия в течение определенного количества месяцев. Если вы видите М6, это означает, что через полгода после первого использования средство нужно выбросить. М12, соответственно, указывает на год.

Некоторые ненужные предметы можно использовать повторно. Например, старые полотенца превратить в тряпки, а в пустых банках хранить какие-нибудь мелочи. Но от действительно лишнего все же нужно избавиться.

Напоследок приходит время найти место для каждой категории предметов. Поместите все, что часто используете, в самых доступных местах, например, на полках на уровне глаз. Подумайте о том, чтобы вообще убрать из ванной предметы, которыми вы там редко пользуетесь. Переместите запасные полотенца в шкаф, а аптечку в кладовку.

Проявите креативность и добавьте решения для хранения, чтобы освободить место на столешнице в ванной и помочь себе поддерживать порядок дольше. К примеру, приобретите органайзеры для полки, разделители для ящиков, дополнительные крючки и корзины. И напоследок, если для какой-то вещи никак не находится место, подумайте еще раз, так ли сильно она вам нужна.

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