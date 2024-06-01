С первым днем лета: веселые поздравления и открытки

Лето – особенная пора, которую с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. И хотя война внесла свои коррективы, мы осознали важную вещь: "завтра" может и не настать. Поэтому следует наслаждаться моментом, больше времени проводить с родными и видеть красоту жизни в каждом мгновении.

OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с первым днем лета. Это прекрасная возможность поздравить родных и друзей и подарить им хорошее настроение.

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С первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не подводило, а легкость и хорошее настроение стали поводом для многих интересных событий и радости. Мирное небо и победы над врагом!

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С первым днем лета! Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив! Пусть каждый день приносит новые яркие эмоции, война исчезнет, как страшный сон, а лето будет ярким и наполненым путешествиями и интересными приключениями.

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Пусть первый день лета откроет прекрасный период жизни. Желаю весело провести время в веселых компаниях и на романтических прогулках. Пусть лето будет легким, приятным, ярким, восхитительным и волшебным. И пусть будет мирное небо над головой.

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У відчинене віконце

Зазирнуло зранку сонце

І лоскоче ніжно носик,

І маленькі ніжки босі.

Сяйвом сонця все залито,

В нас гостює справжнє літо

Кольорове та яскраве,

Запашне, смішне, цікаве!

Мама літечку радіє,

Літо всіх маляток гріє,

Щоб росли вони здорові,

Наші сонечка чудові!

Олег Роговенко

***

Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!

Люба сонячна пора.

Колоситься в полі жито,

Загоряє дітвора.

Червоніють полуниці

Соковиті, запашні,

В хаті зовсім не сидиться.

Ой, які хороші дні!

Галина Демченко

***

Поздравляю с первым днем лета! Улыбок, вкусной малины, сочных арбузов и яркого настроения на все три месяца! Желаю, чтобы этим летом мы вместе праздновали победу!

***

С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей и настоящего отдыха. Пусть 1 июня для вас начнутся целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии!

***

С первым днем лета! Желаю насладиться сполна этими длинными теплыми днями! Цени каждый миг, замечай красоту природы, верь в лучшее будущее! Желаю мирного неба над головой и жизни без войны и тревог. Пусть это лето принесет мир и спокойствие.

***

Літо, літо золоте

Випиває роси

Та з пшениченьки плете

Україні коси.

Виглядає з-поміж віт

Вишнями в садочку,

Одяга на цілий світ

Сонячну сорочку.

Лель-Анатолій Загрудний

***

Червневе сонечко зійшло,

всміхнулося тихесенько,

повеселішало село,

і річці нашій весело!

Вода лоскоче береги,

а ті сміються квітами.

Мчимо, веселі, у луги –

діждалися канікул ми.

Валентин Струтинський

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