С первым днем лета: веселые поздравления и открытки
Лето – особенная пора, которую с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. И хотя война внесла свои коррективы, мы осознали важную вещь: "завтра" может и не настать. Поэтому следует наслаждаться моментом, больше времени проводить с родными и видеть красоту жизни в каждом мгновении.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с первым днем лета. Это прекрасная возможность поздравить родных и друзей и подарить им хорошее настроение.
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С первым днем лета! Желаю, чтобы природа и погода нас радовали и приносили множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы здоровье не подводило, а легкость и хорошее настроение стали поводом для многих интересных событий и радости. Мирное небо и победы над врагом!
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С первым днем лета! Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив! Пусть каждый день приносит новые яркие эмоции, война исчезнет, как страшный сон, а лето будет ярким и наполненым путешествиями и интересными приключениями.
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Пусть первый день лета откроет прекрасный период жизни. Желаю весело провести время в веселых компаниях и на романтических прогулках. Пусть лето будет легким, приятным, ярким, восхитительным и волшебным. И пусть будет мирное небо над головой.
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У відчинене віконце
Зазирнуло зранку сонце
І лоскоче ніжно носик,
І маленькі ніжки босі.
Сяйвом сонця все залито,
В нас гостює справжнє літо
Кольорове та яскраве,
Запашне, смішне, цікаве!
Мама літечку радіє,
Літо всіх маляток гріє,
Щоб росли вони здорові,
Наші сонечка чудові!
Олег Роговенко
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Здраствуй, червню! Здраствуй, літо!
Люба сонячна пора.
Колоситься в полі жито,
Загоряє дітвора.
Червоніють полуниці
Соковиті, запашні,
В хаті зовсім не сидиться.
Ой, які хороші дні!
Галина Демченко
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Поздравляю с первым днем лета! Улыбок, вкусной малины, сочных арбузов и яркого настроения на все три месяца! Желаю, чтобы этим летом мы вместе праздновали победу!
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С первым днем лета! Желаю малинового настроения, теплых дождей, креативных идей и настоящего отдыха. Пусть 1 июня для вас начнутся целых три месяца позитива, солнца, витаминов, отдыха, хорошего настроения и неистощимой энергии!
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С первым днем лета! Желаю насладиться сполна этими длинными теплыми днями! Цени каждый миг, замечай красоту природы, верь в лучшее будущее! Желаю мирного неба над головой и жизни без войны и тревог. Пусть это лето принесет мир и спокойствие.
***
Літо, літо золоте
Випиває роси
Та з пшениченьки плете
Україні коси.
Виглядає з-поміж віт
Вишнями в садочку,
Одяга на цілий світ
Сонячну сорочку.
Лель-Анатолій Загрудний
***
Червневе сонечко зійшло,
всміхнулося тихесенько,
повеселішало село,
і річці нашій весело!
Вода лоскоче береги,
а ті сміються квітами.
Мчимо, веселі, у луги –
діждалися канікул ми.
Валентин Струтинський
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