Счастливчики месяца: пять знаков китайского зодиака ждут удача и любовь в октябре

В восточной астрологии символом каждого года является определенное животное, наделяющее родившихся в этот год людей особыми чертами характера. Октябрь станет олицетворением романтики и любви для пяти знаков китайского зодиака.

Согласно прогнозу, Крыс, Петухов, Кроликов, Змей и Коней ждет месяц судьбоносных встреч и ключевых решений. Вероятны также предложения руки и сердца и новости о пополнении в семье.

Крыса

Ваша удача в любви связана с терпением. Ждите, пока ваша интуиция не подтолкнет вас прыгнуть вперед и максимально довериться ощущениям. Если вы одиноки, уделите время хобби, творчеству, образованию, занятиям спортом. Только когда вы создадите пространство уюта и гармонии и доверитесь космическим потокам, вы встретите нужного человека.

Если вы находитесь в отношениях, попробуйте максимально использовать октябрьский сезон, участвуя в совместных путешествиях, прогулках или романтических свиданиях. Либо просто проведите вечера за просмотром любимого сериала. Вам нужна близость и искреннее общение.

Петух

Ваша удача в любви состоит в том, чтобы жить согласно стремлениям души и начинать новые отношения с честностью и оптимизмом. Если вы одиноки, ваши лучшие друзья могут помочь с судьбоносным знакомством. Чаще соглашайтесь на различные мероприятия, пикники или вечеринки. Новое знакомство будет ярким и эмоциональным – вы поймете, что любовь с первого взгляда действительно существует.

Если вы в отношениях, будьте смелыми и инициативными. Сделайте партнеру приятный сюрприз – сейчас вам очень не хватает романтики и досуга.

Кролик

Астрологи советуют доверять своим инстинктам и знать, что вы смелее, чем думаете. Октябрь – идеальное время, чтобы избавиться от эмоционального багажа, который мешает вам погрузиться в новые чувства. Только исцелившись от прошлых травм и научившись доверять вселенной, вы получите большие благословения.

Если вы одиноки, пора снять повязку с глаз относительно людей из вашего ближайшего окружения. Если вы находитесь в отношениях, астрологи советуют повысить свою самооценку, активно создавая взаимодействия, которые принесут радость, гармонию и наслаждение партнерству.

Змея

Вы должны точно понять, чего хотите от отношений. Октябрь – время для откровенных разговоров и ключевых решений. Одиноким следует выйти из зоны комфорта и быть более активным в социальных взаимодействиях. Говорите искренне и будьте собой – нет лучшего способа произвести впечатление. Настоящая любовь вспыхнет с этого пространства подлинности, и ваша удача станет лишь каплей магии.

Если вы находитесь в отношениях, ваши силы проявления чрезвычайно сильны в этом месяце, особенно в полнолуние. Пора вывести ваш роман на новый уровень.

Лошадь

Знайте себе цену и не позволяйте никому убедить вас, что вы недостаточно хороши для кого-то. Пусть ваш внутренний огонь направляет ваш путь, а удача будет вашей спутницей. Вы найдете любовь, к которой так стремитесь, только если верите в себя. Иначе есть риск снова погрузиться в очередные деструктивные отношения.

Если вы находитесь в отношениях, будьте восприимчивы в любви и позвольте своему партнеру удивить вас. Ждите и наблюдайте, как вселенная так или иначе осуществит ваши мечты. Это хорошее время, чтобы вывести отношения на новый уровень. Ждите судьбоносных предложений – или делайте их.

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