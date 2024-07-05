Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару

Этим летом синоптики прогнозируют значительную жару во многих регионах мира, включая Украину. В таких условиях особенно важно поддерживать надлежащий уровень гидратации, ведь наш организм тратит больше жидкости для охлаждения.

Однако очень важно следить за тем, что вы пьете в жару. Поскольку некоторые напитки могут только усугубить состояние организма и даже способствовать обезвоживанию. OBOZ.UA собрал список напитков, которые лучше не употреблять летом.

Алкоголь

Алкогольные напитки, такие как пиво, вино и коктейли, могут привести к обезвоживанию, поскольку алкоголь действует как диуретик. Они также могут повысить риск теплового удара, особенно если вы находитесь на солнце.

Кофеиновые напитки

Кофе, чай и энергетические напитки, содержащие кофеин, также могут способствовать обезвоживанию. Кофеин оказывает мочегонное действие, что заставляет организм терять больше жидкости.

Сладкие газированные напитки

Газированные напитки, содержащие большое количество сахара, могут вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, что впоследствии приведет к снижению энергии и даже головной боли. Они также не снабжают организм необходимой гидратацией.

Соки с высоким содержанием сахара

Хотя фруктовые соки могут казаться здоровым выбором, многие из них содержат добавленный сахар, что снижает их полезность. Они могут способствовать обезвоживанию, если потребляются в больших количествах без дополнительного приема воды.

Спортивные напитки

Спортивные напитки могут быть полезны после интенсивных физических нагрузок, но часто содержат много сахара и натрия. Их следует употреблять осторожно и в умеренных количествах. Если вы не занимаетесь интенсивными физическими упражнениями, вода обычно является предпочтительным вариантом.

Молочные коктейли и напитки

Молочные коктейли и напитки на основе сливок также не желательно употреблять в жару. Они будут плохо перевариваться в жаркую погоду и могут вызвать расстройство пищеварения. Они также могут содержать много калорий и сахара, что не способствует здоровой гидратации.

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко уснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, нужно больше пить, сохранять покой и т.д.

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