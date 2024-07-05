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Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару

Иванна Шепель
Rest
2 минуты
294
Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару

Этим летом синоптики прогнозируют значительную жару во многих регионах мира, включая Украину. В таких условиях особенно важно поддерживать надлежащий уровень гидратации, ведь наш организм тратит больше жидкости для охлаждения.

Однако очень важно следить за тем, что вы пьете в жару. Поскольку некоторые напитки могут только усугубить состояние организма и даже способствовать обезвоживанию. OBOZ.UA собрал список напитков, которые лучше не употреблять летом.

  1. Алкоголь

Алкогольные напитки, такие как пиво, вино и коктейли, могут привести к обезвоживанию, поскольку алкоголь действует как диуретик. Они также могут повысить риск теплового удара, особенно если вы находитесь на солнце.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару
  1. Кофеиновые напитки

Кофе, чай и энергетические напитки, содержащие кофеин, также могут способствовать обезвоживанию. Кофеин оказывает мочегонное действие, что заставляет организм терять больше жидкости.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару
  1. Сладкие газированные напитки

Газированные напитки, содержащие большое количество сахара, могут вызвать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, что впоследствии приведет к снижению энергии и даже головной боли. Они также не снабжают организм необходимой гидратацией.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару
  1. Соки с высоким содержанием сахара

Хотя фруктовые соки могут казаться здоровым выбором, многие из них содержат добавленный сахар, что снижает их полезность. Они могут способствовать обезвоживанию, если потребляются в больших количествах без дополнительного приема воды.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару
  1. Спортивные напитки

Спортивные напитки могут быть полезны после интенсивных физических нагрузок, но часто содержат много сахара и натрия. Их следует употреблять осторожно и в умеренных количествах. Если вы не занимаетесь интенсивными физическими упражнениями, вода обычно является предпочтительным вариантом.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару
  1. Молочные коктейли и напитки

Молочные коктейли и напитки на основе сливок также не желательно употреблять в жару. Они будут плохо перевариваться в жаркую погоду и могут вызвать расстройство пищеварения. Они также могут содержать много калорий и сахара, что не способствует здоровой гидратации.

Сделают только хуже: названы напитки, от которых лучше отказаться в летнюю жару

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко уснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, нужно больше пить, сохранять покой и т.д.

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