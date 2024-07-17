Сейчас нигде не купишь: уникальный продукт времен СССР, исчезнувший из магазинов

Некоторые продукты, которые были популярны в СССР могут сбить с толку современного человека или иностранца, который никогда не бывал в Союзе. Из-за дефицита и большой нехватки различных товаров в государстве придумывали разные ухищрения.

Впрочем, не все из них были странными и дикими, как, например, рыбная колбаса. Она обладала специфическим запахом и вкусом и не очень хорошо сохранялась, поэтому ее прекратили выпускать еще в семидесятых. Зато медовое масло пользовалось большой популярностью. OBOZ.UA рассказывает больше об этом продукте.

Медовое масло производилось из двух натуральных продуктов – сливочного масла жирностью 52% и пчелиного меда. Последнего в продукте было четверть. Такое масло получалось мягким и сладким. А вкус и аромат имело в соответствии с сортом меда, который добавлялся. Так липовый мед делал продукт светлым и нежным на вкус, а гречишный – более темным и насыщенным. Использовали такую смесь как намазку для бутербродов, и для домашнего приготовления тортов. Подобный продукт легко можно изготовить своими силами, смешав две субстанции.

Но, если эксперимент с медом можно было считать удачным, то вот цикориевое масло популярности не завоевало. Как несложно догадаться, в жир подмешивали сушеный цикорий. Это растение имеет достаточно специфический вкус, однако с животным жиром он сочетается не очень хорошо. Поэтому продукт быстро исчез даже с полупустых полок советских магазинов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о продуктах, о которых в СССР люди могли только мечтать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.