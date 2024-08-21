Сейчас так лучше не делать: зачем в СССР заливали касторовое масло в авто

Во времена, когда дефицит был обыденным явлением, советские автолюбители вынуждены были искать нестандартные решения по уходу за своими транспортными средствами. И хотя сегодня эти методы кажутся странными, а порой и опасными, они были частью жизни того времени.

Одним из таких решений стало использование касторового масла как аналога обычного моторного масла. О причинах этого и о том, можно ли использовать этот лайфхак для современных авто, рассказывает OBOZ.UA.

Многие представители современной молодежи вообще не знают, что такое касторовое масло и где оно используется. Однако еще несколько десятилетий назад, оно пользовалось большой популярностью и применялось в различных сферах жизни, от медицины до автопромышленности.

Почему касторку добавляли в авто

Сегодня все тормозные жидкости для авто производятся на основе гликоля, но в СССР до 60-70 годов все они имели в составе касторовое масло.

Например, АСК – это смесь касторового масла и изопентанола, БСК – касторки и бутанола, а ЭСК – касторки и этанола. Поэтому некоторые автовладельцы с целью сэкономить и избегая очередей за нужным раствором, брали дело в свои руки и самостоятельно вливали касторовое масло в транспортные средства.

Почему лучше не делать так сейчас

Сегодня использование касторового масла в автомобильных двигателях считается неоправданным риском. Современные моторные масла специально разработаны для эффективной смазки деталей, защиты от перегрева и износа. Они прошли многочисленные испытания и отвечают всем требованиям безопасности и качества. Касторовое масло же, напротив, имеет много недостатков, которые могут привести к серьезным повреждениям двигателя.

Причина этого в том, что касторка начинает кристаллизоваться и затвердевать даже при незначительных морозах и закипает при 115 градусах. После того, как в автоиндустрии начали использовать дисковые тормоза, эти недочеты и привели к отказу от компонента.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР делали канистры с тремя ручками и почему эту конструкцию используют до сих пор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.