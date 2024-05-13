Семь ужасных привычек в уборке, от которых следует избавиться немедленно

Уборка жизненно необходима как для физического, так и для психического благополучия каждого человека. Но из-за неправильного подхода оно может превратиться в настоящее бремя и источник ежедневного стресса.

Эксперты по домашнему хозяйству утверждают, что этот стресс возникает, в частности, из-за вредных привычек. Следуя им мы можем превратить уборку в бесполезные усилия, усложнить себе жизнь и даже нанести вред собственному здоровью. OBOZ.UA разбирался, каких привычек нужно избавиться прямо сейчас, чтобы убирать эффективно и даже с удовольствием.

Пылесосить слишком быстро

Регулярная уборка пылесосом не только удаляет грязь и пыль с пола, но и очищает воздух в доме и борется с аллергенами. Но она не сработает на 100%, если вы будете двигаться слишком быстро. Дайте вашему пылесосу время, чтобы втянуть как можно больше грязи. И обязательно меняйте насадки для разных типов покрытий, а также используйте специальную для уголков и щелей, чтобы удалить действительно всю грязь.

Использовать моющие средства вместо дезинфекторов

Может показаться, что любая уборка оставляет гигиеничную чистоту, но это не так. Некоторые поверхности, такие как дверные ручки, выключатели, кухонные столешницы, требуют отдельного удаления бактерий. И обычное мыло здесь как следует не справится. Мыло хорошо растворяет бытовую грязь, например жир или пятна от напитков и продуктов. Но с бактериями и вирусами нужно бороться отдельно. Приобретите бытовой дезинфектор и наносите его на поверхности не менее чем на 30 секунд (некоторым требуется до 10 минут), прежде чем стереть остатки.

Смешивать чистящие средства

Это самая плохая и опасная привычка, которую только можно себе представить. Химикаты, которыми вы убираете, в сочетании могут дать настолько агрессивные вещества, что они не только повредят поверхности, на которых окажутся, но еще могут обжечь кожу, глаза, дыхательные пути и даже вызвать тяжелое отравление. Особенно опасно смешивать разного рода хлорсодержащие субстанции. Поэтому, если хотите уберечь себя от неприятностей, используйте по одному продукту за раз и четко следуйте инструкциям на упаковке.

Перегружать посудомоечную машину

Слишком плотное расположение предметов в камере посудомойки существенно снижает качество ее работы. Вода не попадает на предметы должным образом, и на тарелках и ложках остаются либо следы пищи, либо не смытое чистящее средство. К тому же в переполненной машине посуда чаще повреждается и бьется.

Откладывать уборку, пока не наберется побольше работы

Уборка тем легче, чем она рутиннее. Скажем, ежедневное подметание облегчает и ускоряет чистку пылесосом, а текущее расхламление может полностью избавить вас от необходимости разгребать вещи все выходные. Тактика "дождись, пока соберется побольше" срабатывает только с стиркой. Уборка должна быть рутиной. Ежедневные 15 минут на чистоту существенно сэкономят время даже на генеральном наведении порядка.

Использовать грязные и поломанные инструменты

Губки, щетки, тряпки, швабры и скребки, которыми вы наводите блеск в доме, тоже нуждаются в уходе. Если не почистить губку или швабру, они со временем начнут не стирать, а размазывать грязь. А еще могут стать источником распространения микробов. Споласкивайте все инструменты, которыми вы только что убирали в доме, высушивайте все, что должно храниться в сухом состоянии, дезинфицируйте туалетные ерши, губку для посуды прогревайте в микроволновке в течение 60 секунд, чтобы сделать ее гигиенически чистой.

Убирать без режима или графика

Чтобы не откладывать уборку и помочь себе сделать наведение чистоты привычкой, попробуйте начать делать это по графику. Создайте контрольный список, где разделите свое жилье на зоны и соберите воедино виды работ, которые нужно выполнить, указав желаемую частоту. К примеру, некоторым людям легче проводить генеральную уборку один раз в неделю, другим нравится разбивать задачи на всю неделю. Условно, в понедельник наводите порядок в гостиной, вторник посвятите ванной и туалету, в среду вытирайте пыль по всему дому, в четверг наводите порядок на кухне, а в пятницу пылесосьте спальни и меняйте постель. Или попробуйте другой подход: ежедневно выделяйте себе отрезок времени, в течение которого занимайтесь исключительно уборкой. Делайте так, как вам удобно, но чтобы при этом наведение порядка было регулярным и постепенно вошло в привычку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о стратегии одного часа, которая поможет сделать уборку рутиной даже для очень недисциплинированных людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.