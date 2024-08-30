Сентябрь будет удивительным: гороскоп для всех знаков

С первой осенней прохладой жизнь наберет неожиданные обороты для нескольких знаков зодиака. Сентябрь наступит с сезоном Девы, отвечающим за практичность и логику. А легкая и романтическая энергия Весов в конце месяца будет побуждать искать гармонию.

Следующие четыре недели откроют важные ответы и будут побуждать к ключевым решениям. Согласно прогнозу, осеннее равноденствие может стать поворотным днем в году.

Овен

Сентябрь обеспечит ясность и цель, к которым вы так долго стремились. 3 сентября Месяц войдет в Деву и попадет в ваш десятый дом карьеры – так что готовьтесь воплотить свои самые большие и смелые мечты.

Телец

Этот месяц обеспечит эмоциональное исцеление. 1 сентября Уран, известный как планета перемен, начнет ретроградный путь, открывая завесу перед важными решениями и последующими шагами. Во время ретроградного Урана обычно происходит переоценка ценностей, чтобы согласовать подлинные и глубокие желания.

Близнецы

Если вы чувствовали, что этот год был чем-то вроде американских горок, тогда готовьтесь освободиться от оков неопределенности. Новолуние в Деве пройдет в вашем четвертом доме, что успокоит бурное течение жизни. Помните, что судьба благосклонна к смелым.

Рак

Не все заботятся о ваших интересах. В сентябре готовься к тому, чтобы поставить себя и свои желания на первое место. Ретроградный Плутон в Козероге повлияет на седьмой дом отношений, так что приготовьтесь столкнуться с некоторыми потенциально трудными правдами о тех, кого вы допускаете к себе. Марс также войдет в Рак 4 сентября, что вполне может подтолкнуть вас наконец-то принять судьбоносное решение.

Лев

В астрологии второй дом представляет личное имущество, деньги и эмоции. Сентябрь будет ключевым для любых карьерных решений, которые могут появиться на горизонте. Обязательно игнорируйте скептиков, которые, возможно, вас не поддерживают. Помните о своих уникальных талантах, которые только вы можете предложить миру.

Дева

Лунное затмение в Рыбах произойдет в вашей зоне отношений, и приготовьтесь укреплять, расширять и питать важнейшие связи. Убедитесь, что вы проявляете любовь и благодарность. Некоторые люди готовы вас безоговорочно поддерживать – они являются одним из немногих настоящих сокровищ в жизни.

Весы

Если вам казалось, что вы остановились, то сентябрь – это месяц, чтобы наконец снова нажать кнопку движения. Марс войдет в ваш десятый дом карьеры 4 сентября, что делает этот месяц ключевым в процессе воплощения ваших мечтаний в реальность. Затемнения полны откроет вам множество смелых и креативных идей.

Скорпион

Готовьтесь к карьерному прорыву. Соглашение, которого вы так ожидали, почти исполнено, и его завершение не за горами. Помните, что вам ничего стоящего никогда не давалось легко. Ожидание всегда того стоит. Вы должны поблагодарить Уран за этот триумф – все, что вам осталось сделать, это довериться процессу и получать доходы.

Стрелец

Этот месяц станет для вас месяцем переоценки. Новолуние в Деве предоставит вам пространство, чтобы прояснить дальнейшие действия. 4 сентября Меркурий перейдет в Льва в вашем девятом доме поисков и знаний. Это время для вдохновения, саморазвития и новых начинаний.

Козерог

1 сентября Плутон снова войдет в ваш знак. Это означает, что до ноября у вас будет шанс проявить свои таланты и громко заявить о себе миру. Однако успех не будет безоблачным. Придется проявить упорство и пройти определенные испытания. Вы увидите, кто на самом деле ваши настоящие друзья.

Водолей

Сентябрь станет месяцем перемен. Марс побуждает противостоять своим самым глубоким, темным страхам. Придется задуматься: насколько вы действительно довольны тем, чем зарабатываете на жизнь. Лунное затмение в Рыбах 17 сентября может принести окно возможностей. Будут интересные предложения и перспективные проекты.

Рыбы

Нет ничего хуже, чем ощущения, что вы застряли в пути, но в этом месяце приготовьтесь освободиться от ограничений, которые так сильно давили на вас. Новая волна вдохновения произойдет во время лунного затмения в Рыбах 17 сентября. Примите импульс, который вам приносит этот период. Проявите свои таланты.

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