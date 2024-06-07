Сезон развлечений и веселья: гороскоп Таро на лето для каждого знака зодиака

Астрологи используют Таро для уточнения и конкретизации прогнозов. Эти карты дают важные подсказки и помогают взглянуть на ситуации с другой точки зрения.

Для каждого знака зодиака специалисты выбрали одну карту, что определит, каким будет для них лето-2024. Некоторых ждут яркие путешествия и курортные романы, другие же знаки могут оказаться в непростых финансовых ситуациях.

Овен: Паж пентаклей

Лето будет посвящено реализации заветной цели или мечты. Вам выпала отличная карта. Паж пентаклей символизирует новые начинания и успехи. Вас ждет работа, собственный бизнес или финансовые доходы. Сосредоточьтесь на поставленной задаче и убедитесь, что у вас есть реалистичный план достижения ваших целей.

Телец: Туз кубков

Лето принесет море ярких эмоций. Вы будете открыты к новым романтическим впечатлениям и глубоким связям. Одинокие Тельцы имеют очень высокие шансы встретить любовь всей жизни. Эта карта приглашает исследовать свои творческие способности и проявлять креативность во всем.

Близнецы: Влюбленные

Вам выпала карта выбора. Если вы одиноки, есть шанс встретить важного человека уже к концу сезона. Карта подразумевает появление кого-то особенного, с кем вы сможете создать тесную связь. Для семейных Близнецов наступает эра искреннего общения и судьбоносных перемен.

Рак: Пятерка мечей, перевернутая

Пятерка мечей – карта конфликтов. Однако в перевернутом виде она означает прекращение напряжения и разногласий. Этим летом вы сможете отпустить все обиды. Ситуации, когда-то казавшиеся бесконечными, решатся наилучшим образом, позволяя вам увидеть общую картину и двигаться дальше.

Лев: Восьмерка кубков

Что действительно доставляет вам радость? Это вопрос, который следует внимательно рассмотреть этим летом. Если то, чем вы когда-либо наслаждались, теперь кажется обузой, будьте честны с собой. Пора избавиться от того, что не способствует вашему развитию.

Дева: Четверка жезлов, перевернутая

Вы упорно трудились над достижением желаемого результата, но настоящий успех еще впереди. Пока еще не время праздновать. Для ускорения успеха следует привлечь команду к сотрудничеству.

Весы: Колесо фортуны, перевернутая

Удача пытается найти к вам путь, но никак не находит. Принятие перемен может стать катализатором успеха. Вселенная подсказывает, что пора разорвать старые циклы. Этим летом отважтесь взять контроль над своей судьбой и направить колесо удачи к желаемому результату.

Скорпион: Пятерка пентаклей

Вы можете начать лето с меньшим количеством денег в кармане, чем ожидалось. Хорошая новость заключается в том, что вам выпала карта старших арканов, поэтому вы можете быстро вернуть свою финансовую удачу. Обратитесь за советом, ведь помощь не за горами. Измените мышление недостатка на мышление обилия и благодарности.

Стрелец: Правосудие, перевернутая

Этим летом вы будете размышлять над фундаментальным вопросом: каково ваше настоящее призвание в жизни? Вселенная пришлет вам сигналы, чтобы ответить на него в ключевой момент. Избегайте отвлечений и ищите глубокие смыслы. Вас даже ждет духовное пробуждение.

Козерог: Паж кубков перевернутый

Невероятная идея непременно найдет вас этим летом, но почему-то вы упорно не будете воплощать в жизнь этот замечательный план. Отбросьте сомнения в себе, чтобы не удручать творческий потенциал. Вместо того чтобы подвергаться своему внутреннему критику, дайте волю своему воображению – эта идея легко может стать будущей возможностью невероятного финансового достатка.

Водолей: Шестерка кубков, перевернутая

Хватит постоянно жить прошлым. Просто посмотрите вокруг и отвлекитесь на летние развлечения. Вам выпала карта, напоминающая о важности принятия изменений. Оставьте прошлое в прошлом и начните двигаться в будущее с открытым сердцем. Сосредоточьтесь на занятиях, которые приносят вам радость и заставляют вас снова почувствовать себя ребенком.

Рыбы: Десятка жезлов перевернутая

Ваша стойкость заслуживает восхищения, но действительно ли вам нужно все делать самому? Подумайте о делегировании определенных обязанностей, иначе эмоционального выгорания не избежать. Перевернутая карта говорит о том, что вы избегаете сотрудничества, а зря. Пора попросить о помощи.

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