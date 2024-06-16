Сколько кубиков на картинке: самые умные назовут точное количество за 9 секунд

В мире существует бесчисленное количество онлайн-головоломок. Некоторые из них проверяют вашу внимательность, некоторые – сообразительность, а некоторые – способность мыслить в целом.

Недавно в сети появилась необычная задача, с которой справятся только невероятно умные люди. Бросьте себе вызов и проверьте, на что вы способны.

Посчитайте, сколько кубиков есть на этом изображении. Попытайтесь справиться за 9 секунд.

Эта задача с кубиками объединяет в себе геометрические элементы, потребность логического и пространственного мышления и проверку внимательности. На первый взгляд, задача может показаться простой, но на практике с ней могут справиться только единицы.

В современном мире, где большинство людей привыкли к быстрым ответам, которые можно просто загуглить, задачи, требующие концентрации и логического мышления, приобретают особую ценность. Они не только развивают когнитивные навыки, но помогают нам не терять остроту разума.

Также головоломки очень сильно поднимают настроение. Они повышают уровень гормона дофамина в крови, благодаря чему вы чувствуете себя счастливее и энергичнее.

Подсказка

Помните о разнице между кубом и квадратом. Куб – это трехмерная фигура, у которой 6 сторон. Учитывайте, что некоторые из них могут быть не видны на двухмерном изображении.

Чтобы вы могли проверить, справились ли вы с заданием, предлагаем посмотреть правильный ответ.

Правильный ответ

На картинке есть девять кубов. Пять в нижнем ряду, три в среднем и один в верхнем.

Если вам понравилось это задание, OBOZ.UA предлагает попытаться справиться еще и со сверхсложной летней головоломкой, где нужно найти шляпу.

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