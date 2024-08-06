'Слідкувати, стежити й пильнувати': какая разница между этими словами украинского языка

Украинский язык очень разнообразен, многогранен и богат синонимами. Это придает ему особую выразительность и гибкость.

Также это позволяет передать самые разные оттенки значений и эмоций, но нередко даже носители языка путаются в значениях. Поэтому украинский прозаик, публицист Борис Рогоза рассказал о разнице между похожими словами "слідкувати, стежити, пильнувати".

На первый взгляд, эти термины имеют схожее значение, связанное с внимательным наблюдением или контролем. Однако они имеют некоторые отличия, которые важно понимать для точного и уместного использования в разных ситуациях.

Стежити

Это слово имеет достаточно широкий спектр значений и может использоваться в разных контекстах. Как правило, его следует употреблять тогда, когда вам нужно просто констатировать факт и ничего не подчеркивать.

Примеры

Мені подобається стежити за тим, як вона готує;

Щоб все будо правильно, доводиться стежити за процесом роботи;

Я хочу бути в курсі подій, тому регулярно стежу за новинами;

Я регулярно стежу за своїм здоров’ям, щоб гарно почуватися.

Слідкувати

Это слово используется тогда, когда речь идет о каких-либо изменениях, например физическом перемещении, изменении состояния и т.д.

Примеры

Я слідкую за тим як він ходить навколо дому вже годину;

Доводиться пильно слідкувати за новими працівниками, щоб вони не зробили помилку;

Я підозрюю, що це він вчора наробив галасу, тому й слідкую за ним;

Я не хочу втрачати гроші, тому й слідкую за біржею;

Хоча мені й не подобається так відкрито слідкувати за кимось, я ходжу за ним з самого ранку.

Пильнувати

Если вы хотите существенно подчеркнуть важность или обязательность процесса, то следует использовать именно это слово.

Примеры

Вони вже один раз напали на нас, тому необхідно постійно пильнувати кордон;

Я пильную за ним, бо, імовірно, він щось задумав;

Для мене дуже важливий результат, тому я буду пильнувати за процесом до самого кінця;

Я відповідаю за безпеку, тому пильнувати обстановку цілодобово – це мій обов’язок.

Украинский язык предоставляет нам богатый арсенал слов, позволяющих точно и отчетливо передавать разные оттенки значений и эмоций. "Слідкувати", "стежити" и "пильнувати" – это примеры слов, имеющих схожие, но одновременно отличные значения. Понимание этих оттенков позволит использовать их правильно и уместно, делая язык богаче и выразительнее.

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