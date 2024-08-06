"Слідкувати, стежити й пильнувати": какая разница между этими словами украинского языка
Украинский язык очень разнообразен, многогранен и богат синонимами. Это придает ему особую выразительность и гибкость.
Также это позволяет передать самые разные оттенки значений и эмоций, но нередко даже носители языка путаются в значениях. Поэтому украинский прозаик, публицист Борис Рогоза рассказал о разнице между похожими словами "слідкувати, стежити, пильнувати".
На первый взгляд, эти термины имеют схожее значение, связанное с внимательным наблюдением или контролем. Однако они имеют некоторые отличия, которые важно понимать для точного и уместного использования в разных ситуациях.
Стежити
Это слово имеет достаточно широкий спектр значений и может использоваться в разных контекстах. Как правило, его следует употреблять тогда, когда вам нужно просто констатировать факт и ничего не подчеркивать.
Примеры
- Мені подобається стежити за тим, як вона готує;
- Щоб все будо правильно, доводиться стежити за процесом роботи;
- Я хочу бути в курсі подій, тому регулярно стежу за новинами;
- Я регулярно стежу за своїм здоров’ям, щоб гарно почуватися.
Слідкувати
Это слово используется тогда, когда речь идет о каких-либо изменениях, например физическом перемещении, изменении состояния и т.д.
Примеры
- Я слідкую за тим як він ходить навколо дому вже годину;
- Доводиться пильно слідкувати за новими працівниками, щоб вони не зробили помилку;
- Я підозрюю, що це він вчора наробив галасу, тому й слідкую за ним;
- Я не хочу втрачати гроші, тому й слідкую за біржею;
- Хоча мені й не подобається так відкрито слідкувати за кимось, я ходжу за ним з самого ранку.
Пильнувати
Если вы хотите существенно подчеркнуть важность или обязательность процесса, то следует использовать именно это слово.
Примеры
- Вони вже один раз напали на нас, тому необхідно постійно пильнувати кордон;
- Я пильную за ним, бо, імовірно, він щось задумав;
- Для мене дуже важливий результат, тому я буду пильнувати за процесом до самого кінця;
- Я відповідаю за безпеку, тому пильнувати обстановку цілодобово – це мій обов’язок.
Украинский язык предоставляет нам богатый арсенал слов, позволяющих точно и отчетливо передавать разные оттенки значений и эмоций. "Слідкувати", "стежити" и "пильнувати" – это примеры слов, имеющих схожие, но одновременно отличные значения. Понимание этих оттенков позволит использовать их правильно и уместно, делая язык богаче и выразительнее.
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