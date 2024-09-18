Сосчитайте круги на рисунке: непростая головоломка, которая покажет ваш IQ

Головоломки называют одним из лучших способов размять мозги, развить новые нейронные связи и повысить свой IQ. Особенно если это достаточно нетипичная задача, которая потребует от вас нестандартного мышления.

Именно такую головоломку публикует OBOZ.UA. Задание она ставит перед игроком довольно простое – посчитать круги на рисунке. Но уверены ли вы, что способны с ним справиться, еще и уложиться в 5 секунд?

Посмотрите на рисунок с задачей. Он очень прост – содержит только розовый фон и несколько концентрических кругов с одним посередине. У вас есть пять секунд, чтобы ответить, сколько именно этих кругов вы видите перед собой

вариант А: 1

вариант В: 5

вариант С: 8

вариант D: 9

В любом случае кругов здесь не так много, чтобы тратить долгое время на их подсчет. Вы точно должны справиться. Готовы дать ответ? Выберите вариант из предложенных выше.

А теперь переходим к правильному ответу. Большинство людей считают только черные круги и у них получается ответ В – 5. Но на самом деле кругами являются и розовые промежутки между ними. Присмотритесь, они тоже имеют подходящую форму. Более того, круг в центре тоже считается, ведь, по определению, такая геометрическая фигура является частью площади, ограниченной кругом.

Таким образом, правильный ответ на эту задачу – это вариант D. Кругов на рисунке девять – четыре черных, четыре розовых и еще один центральный.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти одинаковые отпечатки пальцев.

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