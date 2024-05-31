Среди них есть очень популярные: какие фамилии произошли от языческих богов

Некоторые украинские фамилии имеют настолько давнее происхождение, что их историю можно вывести со времен еще до крещения Руси. В частности, это касается фамилий, которые произошли от названий языческих божеств и духов.

Собрала такие родовые имена этнологиня Галина Лозко. Она опубликовала их в труде "Родные имена. Славянский именослов".

Так широко распространена фамилия Дидух. Вероятно, у славян так называла дух предка, являвшегося покровителем рода. Сейчас так называют ритуальный сноп, который является одним из главных рождественских украшений.

Согласно данным портала "Рідні". Фамилия Дидух является 817 по распространенности в Украине и насчитывает 4588 носителей. Она наиболее распространена в западных областях, хотя встречается по всей территории Украины.

Вероятно, с дохристианскими божествами может быть связана фамилия Волос. По мнению этнологини, его можно вывести от имени славянского бога изобилия Велеса. Хотя исследования архивов указывают, что появилось оно примерно в 15 веке и поначалу было именем, а не фамилией. В частности, на это указывает Павел Чучка в труде "Славянские личные имена украинцев". По последним собранным официальным данным, в Украине фамилия Волос носили 2057 человек.

Также популярна в Украине фамилия Перун. В славянском пантеоне Перун был верховным божеством, богом неба и повелителем грома. Чаще всего эту фамилию можно встретить на Львовщине. Всего известно о 1178 ее носителях.

Кроме того, Галина Лозко зафиксировала еще несколько фамилий, которые могут иметь языческое происхождение. К ним она отнесла такие: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чертулинец, Вищун.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о большой группе необычных украинских фамилий, полностью исчезнувших из употребления.

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