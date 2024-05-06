Светлая неделя после Пасхи: как празднуют и что нельзя делать

После Пасхи, по народной и церковной традиции, наступает целая неделя празднований. В это время следует чествовать воскресение Иисуса Христа и проводить как можно больше времени в радости.

Как и для любого праздничного периода, для Светлой недели существуют свои запреты. OBOZ.UA изучал, что не принято делать в это время. А также какие традиции есть в разные дни.

Общие запреты

Всю Светлую неделю нужно правильно здороваться друг с другом. В течение этого времени нужно употреблять формулировку "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!". Также на эти дни все еще распространяются ограничения на венчание и посещение кладбищ. По возможности следует ограничивать тяжелую физическую работу. Хотя огородные работы и текущие домашние хлопоты грехом не считаются.

А еще в этот период не следует поститься. Ограничения в пище не накладываются даже для тех, кто готовится к таинству причастия. Среда и пятница Светлой недели не являются постными днями.

Понедельник

Этот день лучше посвятить походам в гости, чтобы разделить радость праздника. Нужно угощать родных и близких пасхами и крашенками. В общем, это день, который стоит посвятить общению.

Также в понедельник после Пасхи в некоторых регионах Украины называют Поливаным. Молодые люди обливают друг друга водой и после этого обмениваются писанками.

Вторник

На второй день Светлой недели визиты продолжаются. Однако в древности считалось, что друг к другу ходят женщины. Мужчины во вторник остаются дома. Этот обычай сейчас считается архаичным и необязательным.

Среда

Светлая среда – это день для всеобщих празднований. Уместно будет устроить танцы или вечеринку. Молодежь знакомилась в этот день, также веселье организовывали для детей.

Четверг

В определенных регионах четверг называют Навской Пасхой, то есть Пасхой мертвецов. По народным верованиям, именно в этот день мира мертвых достигает новость о воскресении Христа, и души умерших присоединяются к всеобщему веселью. В четверг ослабляется запрет на посещение кладбища. Можно зайти и убрать могилы близких к Проводам.

Пятница

В пятницу после Пасхи в храмах святят воду. Ею или просто ледяной водой умываются незамужние девушки, чтобы сохранить красоту и здоровье. В народе день рекомендуют посвящать посещению новобрачных. Близкие родственники приходят посмотреть, как живут недавно поженившиеся пары.

Суббота

День посвящают разнообразным играм. К примеру, в субботу проводили "катание яиц". Игроки, в большинстве своем дети, садятся на холме и поочередно скатывают яйца вниз. Цель – попасть в крашенку партнера, лежащую внизу. Чья крашенка уцелеет, тот считается победителем и может забрать битое яйцо себе. Также можно синхронно раскручивать пасхальные яйца – чье будет крутиться дольше всего, тот и победил. Существует много пасхальных игр с крашеными яйцами.

Воскресенье

В последний день Светлой недели запрещалось оставаться дома девушкам и парням на выданьи. Они должны были выходить на совместные гуляния, знакомиться и присматриваться друг к другу. Найти в этот день себе пару считалось хорошим знаком.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о традициях Поливаного понедельника.

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