Так поступают почти все: почему нельзя хранить одежду в пакетах для мусора

Иногда для хранения сезонной одежды используют мусорные пакеты. Это может показаться логичным вариантом защиты от пыли или моли. Также у многих есть традиция отдавать вещи родственникам или благотворительным организациям, и обычно такая одежда складывается именно в большие, вместительные и удобные пакеты.

На самом деле специалисты предостерегают, что подобная привычка имеет больше вреда, чем пользы. Почему нельзя класть одежду в мусорные пакеты, рассказали эксперты House Digest.

Почему одежду нельзя хранить в пакетах

Хранение одежды в мусорном мешке может привести к появлению плесени или пожелтению. Так что не стоит использовать пластиковые пакеты для хранения сезонной одежды, есть другие способы избежать захламленного шкафа, не испортив вещи.

Если вы переезжаете или ищете простой способ перевезти свою одежду, мусорные и полиэтиленовые пакеты будут приемлемым вариантом при условии, что вы быстро вытащите и сложите вещи в шкаф.

В результате длительного хранения начнет образовываться плесень. Причина очевидна и проста: влажность и отсутствие циркуляции воздуха.

Как избавиться от плесени

Однако если неприятность уже случилась, и на одежде появилась плесень или волокна начали желтеть – есть простой способ исправить ситуацию. Смешайте перекись водорода с водой и замочите одежду примерно на 45 минут, прежде чем постирать ее в холодной воде и развесить сушиться.

Для борьбы со стойкими пятнами поможет добавление пищевой соды в раствор и мягкую чистку щеткой.

Где хранить одежду

Вместо мусорных мешков приобретите пластиковые баки для хранения одежды. Чтобы сэкономить пространство, следует рассмотреть пластиковые контейнеры, которые можно задвинуть под кровать.

Когда у вас есть нужные контейнеры, убедитесь, что вы не переполняете их. Если крышка не полностью закрыта или емкость для одежды не полностью застегнута на молнию, есть риск повреждения вещей вредителями или влагой. Можно дополнительно защитить свои контейнеры, выстелив их льняными простынями или поместив внутрь пакетики с силикагелем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему желтеет одежда в шкафу и как избежать неприятных пятен.

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