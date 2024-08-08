Так умирал СССР: какими были полки магазинов в последние дни господства советов

СССР и дефицит – понятия нераздельные. Был в советских магазинах один большой, хотя и сомнительный плюс – они были просторными. Покупатели приходили как в музей, глядя на редкие экспонаты. В отличие от современных супермаркетов, переполненных товарами, в советских магазинах был очень скудный ассортимент.

К примеру, в холодильнике можно увидеть только один вид определенного замороженного продукта. А вот консервов было хоть отбавляй – их выставляли пирамидками, чтобы занять все свободное пространство. OBOZ.UA рассказывает, какими были полки магазинов в последние дни существования СССР.

Те, кто застал эпоху советов, говорят, что в магазинах того времени чем-то постоянно воняло. Холодильники имели плохие компрессоры, часто выходившие из строя. Убирать беспорядок также никто особо не спешил, поэтому в мясном отделе ощутимо воняли кюветы для мяса, в молочном пахло сыром, что успел прокиснуть в бумажных упаковках, а в овощных подгнивал картофель и лук.

Овощи, кстати, часто сгнивали еще в пути из-за отсутствия в СССР нормальных технологий хранения продуктов. Кстати, самостоятельно выбирать картошку или помидоры запрещалось: что продавец даст – то и брали.

А вот пирамиды консервов еще и могли похвастаться кое-каким ассортиментом: здесь и "килька в томате", и "завтрак туриста", и тушенка и даже "деликатес" – обрезки коровьих хвостов, перемешанные с перловой кашей. СССР был страной голода, консервов и ракет.

Молочная продукция тоже была, но только с намеком на качество. В исчерпывающем виде были представлены бутылки с молоком и кефиром, жидкая сметана в пластиковых баночках, а также сыр, продававшийся всегда подкислым и в очень неудобной бумажной упаковке. Но выбора не было – приходилось брать.

Ситуация с продовольствием даже в городах иногда была критической. Но в селах и провинции приходилось буквально выживать. Витрины провинциального сельмага могли совсем пустовать. Так называемое крупное технологическо-космическое государство не могло обеспечить своих граждан самым необходимым.

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