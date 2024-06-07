Топ-5 полезных советов по уходу за кожей в летнюю жару

На протяжении ХХ века загар был модным и все мечтали о бронзовой коже летом, пока врачи и ученые не доказали: солнечный ультрафиолет вредит. Более того, жара, повышенная влажность и другие обстоятельства могут привести к различным проблемам с кожей, если мы не позаботимся о ней должным образом.

Специалисты Медицинского центра Университета Рочестера попросили дерматологиню Мару Вайнштейн Велес рассказать, как правильно ухаживать за кожей летом, чтобы уберечь ее от проблем. Вот пять ее основных советов.

Гидратация важна как изнутри, так и снаружи

Летом важно поддерживать уровень насыщенности организма водой. Обезвоживание может проявляться в виде сухости и тусклости кожи, появления шелушений и даже мелких морщинок.

При этом нужно помнить, что наш организм в жару теряет больше воды из-за потоотделения и эти потери нужно компенсировать для поддержания водного баланса. Употребление достаточного количества воды помогает, в частности, поддерживать хорошее состояние кожи.

Куда бы вы ни пошли, берите с собой бутылку с водой. При желании добавляйте в нее ломтики огурца, лимона или листьев мяты, чтобы придать ей приятный свежий вкус.

Обязательно применяйте увлажняющие средства по уходу за кожей. В заботе нуждается не только лицо, но и в тело.

Наносить солнцезащитный крем обязательно

Кроме увлажнения летом необходимо заботиться и о защите от ультрафиолета. Зайдите в сервис погоды на вашем смартфоне и найдите там информер об уровне ультрафиолета. Если он больше 6, ваша кожа нуждается в защите. Нанесите защитное средство на все открытые участки кожи, прежде чем выйти на улицу, и внимательно следите за тем, как долго вы находитесь на солнце. Обновляйте защитный слой каждые два часа. Старайтесь избегать пребывания на улице в период между 10 часами утра и 2 часами дня – тогда солнце самое активное.

Помните, что ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, вызывая солнечные ожоги, преждевременное старение и повышенный риск рака кожи. Для защиты от этого используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с защитным фактором не менее 30.

Выбирайте средства с физическими фильтрами, такими как диоксид титана и оксид цинка. Эти минералы, очутившись на поверхности кожи, отражают солнечный свет, поэтому УФ-излучение не проникает внутрь. Действовать такое средство начинает сразу после нанесения и блокирует лучи как типа А, так и типа В.

Если вы подвержены гиперпигментации, выберите тонированный солнцезащитный крем на минеральной основе. Оксиды железа являются ключевым ингредиентом таких кремов. Благодаря своим свойствам он блокирует лучи, которые могут способствовать выработке пигмента в коже.

Обновляйте слой защитного средства регулярно

Не забывайте повторно наносить солнцезащитный крем каждые два часа, особенно если вы плаваете или потеете. Существуют разные формы средства – не только крем, но, например, спрей или пудра. Вы всегда найдете что-нибудь для себя.

Используйте защиту от ультрафиолета даже в облачные дни

Хотя облака могут закрывать солнечные лучи, они не блокируют весь ультрафиолет. Так лучи типа В не проникают даже через стекло, а вот лучи типа А сдержать не так просто.

Воздействие UVA приводит к деградации коллагена и может ускорить старение кожи. Поэтому защита от него нужна даже когда на улице облачно, вы сидите под окном или едете в авто.

Применяйте антиоксиданты

Антиоксиданты защищают наши клетки от агрессивных веществ – свободных радикалов. Солнце активизирует их, а эти вещества не дают им нанести нашему телу вред. Антиоксиданты также способствуют выработке коллагена, необходимого для поддержания молодости кожи.

Многие антиоксиданты содержатся в обычных продуктах питания, таких как ягоды, цитрусовые фрукты, листовая зелень и зеленый чай. Также они могут содержаться в средствах по уходу за кожей. В первую очередь такими свойствами обладают витамины С и Е, экстракт зеленого чая.

Бонус: не забывайте об уходе после загара

Если вы все же любите загорать, позаботьтесь о себе после того, как примете солнечную ванну. Примите прохладный душ, чтобы успокоить кожу и смыть остатки пота и солнцезащитного крема. А после этого нанесите крем, который компенсирует коже утраченную влагу и успокоит ее.

Если вы получили солнечный ожог, нанесите гель алоэ вера, чтобы успокоить пораженные участки. Не обдирайте шелушащуюся кожу и держитесь подальше от источников тепла, в том числе не принимайте горячий душ – это только ухудшит ваше состояние.

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