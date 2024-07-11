Транзит Венеры принесет драматические изменения трем знакам: кто в списке

С 11 июля планета любви Венера переходит в огненный знак Льва, открывая лето смелых трансформаций. В наших романтических отношениях мы ощутим прилив страсти и драмы, что побуждает нас выражать свою любовь более ярко и уверенно.

Астрологи называют такие периоды временем широких жестов, смелых экспериментов, яркой привлекательности и сильной уверенности в себе. Позвольте своему внутреннему льву показать свою силу – повернитесь лицом к своему настоящему "я". Особенно насыщенным этот период будет у людей, родившихся под тремя знаками зодиака. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, кого ждут перемены и какие.

Овен

Вы знак зодиака, который был рожден для действий, и сейчас звезды будут на вашей стороне. Венера поможет вам привлечь внимание большего количества потенциальных партнеров, чем вы можете вообразить. Вы даже можете оказаться в центре любовного треугольника, достойного голливудского кино. Ваша природная харизма и авантюрный дух проявятся в полной мере – поклонники будут лететь к вам, как бабочки на пламя.

Примите свою любовь к бурным событиям. Делайте происходящее вокруг себя легкими, игривыми и загадочными, чтобы людям хотелось участвовать. Ваша яркая энергия и уверенность сделают вас чрезвычайно харизматичной особой и вы насладитесь острыми ощущениями новых романтических встреч.

Однако будьте осторожны, существует риск, что кто-то из влюбленных в вас окажется склонным к одержимости. Если кто покажется вам подозрительным или надоедливым, не стесняйтесь заблокировать этого человека. Защитите свое пространство и позаботьтесь о том, чтобы ваше лето оставалось беззаботным и увлекательным. Помните, что этот сезон посвящен веселью и поиску новых связей. Будьте открыты, оставайтесь верны своей авантюрной натуре и позвольте летней жаре подогреть вашу страсть.

Лев

Пора смело принять свою силу. Когда Венера проходит транзитом по вашему первому дому, вы излучаете красоту и соблазн. Вы почувствуете себя главным героем своей жизни и дела начнут складываться подозрительно хорошо. Наслаждайтесь вниманием и позвольте своей внутренней звезде ярко сиять.

Если вы устали от бессмысленных свиданий и ищете долгосрочные обязательства, Вселенная посылает вам четкое приглашение вступить в серьезные отношения. Этот период идеально подходит для углубления связей и поиска человека, который действительно дополнит ваш горячий дух.

Однако поскольку Плутон в вашем седьмом доме находится в оппозиции к Венере, будьте готовы к определенной интенсивной динамике. Это может стать еще одним кармическим уроком в вашей жизни. Вы можете оказаться в отношениях, которые вынудят вас расти и развиваться неожиданным образом. Воспринимайте это как возможности личной трансформации. Не забывайте оставаться верными себе и своим ценностям. Держите свое сердце открытым, примите любовь, внимание и рост, которые приносит этот период.

Козерог

Если вы недавно вступили в новые отношения, обручились или поженись, вас ждет приток счастья, поскольку Венера проходит через ваш восьмой дом. Этот транзит приносит множество преимуществ и углубляет вашу связь с партнером. Сейчас самое время позволить вашему партнеру побаловать вас. Подумайте о совместных каникулах мечты. Взаимная поддержка и забота очень укрепят вашу особую связь.

Однако помните, что баланс необходим во всех аспектах жизни. Карма умеет выравнивать чашу весов. Поскольку Плутон в вашем втором доме находится в оппозиции к Венере, очень важно сохранять во взаимном общении честность и благодарность. Если вы искажаете информацию о своем финансовом положении, используете кого-то ради денег или не проявляете признательности, последствия могут быть быстрыми и значительными.

Наслаждайтесь роскошью и поддержкой, которую оказывает партнер, но убедитесь, что ваши действия и намерения чисты. Сохраняя баланс и честность, вы сможете полностью насладиться благословениями, которые приносит Венера, избегая при этом каких-либо кармических последствий. Этот период – возможность укрепить ваши отношения и заложить фундамент взаимного уважения и доверия.

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