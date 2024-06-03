Трем знакам зодиака повезет в любви 3 июня: кто окажется в шаге от счастья

Начало лета ознаменуется интересными знакомствами и романтическими свиданиями. Одинокие представители некоторых знаков зодиака смогут встретить любовь при довольно неожиданных обстоятельствах – ведь, как известно, лучше всего случается неожиданно.

Астрологи объясняют июньский всплеск любви влиянием Меркурия в Близнецах и советуют не отказываться от встреч и приглашений. 3 июня у Раков, Стрельцов и Козерогов есть все шансы начать новую главу в истории любви.

Рак

Вы можете чувствовать, что вы с партнером находитесь на пороге чего-то нового. Во время транзита Меркурия в Близнецах вы увидите, что ваш лучший вариант – начать все заново и отвергнуть старые идеи, не принесшие вам никакой пользы.

Впереди кардинальные изменения, и только от вас зависит, как их запустить. Замалчивание проблемы не принесет никакой пользы. А с Меркурием в Близнецах вам будет достаточно легко выразить то, что у вас на уме. Одинокие Раки могут встретить особого человека, но будет ли у этих отношений продолжение – зависит прежде всего от того, насколько открыты и честны вы будете при знакомстве.

Стрелец

Вероятно, вы заметили, что вы с партнером все меньше и меньше разговариваете друг с другом. Вы хотите решить проблему, но ни один из вас не прилагает никаких усилий и не делает шаг навстречу. В понедельник, 3 июня, вы увидите, что судьбоносный момент наступил. Сейчас или никогда, и если коммуникация – это то, чего не хватало в отношениях, то один из вас должен активизироваться и принять вызов.

Меркурий в Близнецах – очень благоприятный транзит для понимания и общения. Задумайтесь, что лучше: заводить отношения в тупик или просто решиться на честный разговор?

Козерог

Создается впечатление, что вы стали "старой супружеской парой" – независимо от того, женаты ли вы или стары. Речь о том, что отношения потеряли искру. Это не наполненная гармонией и пониманием любовь, а скучное сосуществование, где вы с партнером почти не замечаете друг друга.

3 июня астрологи советуют взять это дело в свои руки и с помощью транзита Меркурия в Близнецах начать важный разговор. Будьте искренними и честными, сделайте шаг навстречу – и партнер ответит вам взаимностью. Все еще можно исправить.

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