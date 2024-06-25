Три знака станут любимцами судьбы до конца июня: кому повезет

В конце июня некоторым знакам зодиака удастся реализовать важную мечту. Энергия Меркурия в Раке, которая выравнивается с Сатурном в Рыбах и Ураном в Тельце, будет иметь положительное влияние и ускорит успех в новых начинаниях.

Согласно прогнозу, Львам, Девам и Скорпионам стоит рискнуть ради великой цели. Ключевой момент наступит 28 июня – это день, когда придется бросать вызов судьбе и принимать судьбоносное решение. Вселенная вознаградит смельчаков большой удачей, успехом и достатком – просто нужно сделать первый шаг и верить, что все происходит к лучшему.

Лев

Прислушайтесь к своим желаниям. Этот момент принятия важного решения бросит вызов вашим ранам и страхам, но вам суждено показать миру, кто вы и на что способны. Воспринимайте все так, как это происходит – не думайте, что вам нужно спешить, но также будьте готовы сделать решительный выбор, когда этот момент наступит.

Последняя четверть Луны в Овне достигнет пика в пятницу, 28 июня, создавая момент, когда вам придется выбрать новый путь в жизни. Это может быть связано с новой карьерой, возможностью обучения или переездом. Вы можете уверенно выбрать будущее, которое хотите вместо того, чтобы продолжать мечтать о нем.

Дева

Пора построить жизнь, о которой вы всегда мечтали. Не стоит себя ограничивать. Вселенная готовит для вас великие благословения. Пора воплощать все стремления и мечты.

Конец июня принесет путешествия, знакомства и новые открытия. Поездка окажется более плодотворной, чем вы думаете, особенно, если она связана с профессиональной сферой. Однако эта новизна придет с необходимостью определить приоритеты в своих мечтах и понять, что вы можете иметь жизнь, которую хотите. Нужно настроиться на положительную волну и прекратить видеть во всем трудности. Только так вы можете увидеть возможности, которые откроются перед вами.

Скорпион

Наконец-то вы выберетесь из периода застоя. Долгое время вы застряли в ежедневной рутине – не потому, что вы не хотите изменений или не видите выхода из ситуации, а потому, что жизнь кажется вам нескончаемым циклом повторений. Сколько бы вы ни мечтали о новых карьерных возможностях, любви или переезде, вам также казалось, что какая-то сила мешает двигаться вперед.

Скоро все изменится, а это значит, что ваши мечты сбудутся быстрее, чем вы ожидали. Меркурий в Раке образует кармический союз с Сатурном в Рыбах, предоставляя предложения, которые изменят не только ваши обстоятельства, но и вашу жизнь в целом. Будьте готовы освободиться от всего, что больше не резонирует с вашими ценностями. На горизонте будут только новые положительные возможности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам больше всего повезет в сезон Рака.

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