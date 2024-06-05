Три знака зодиака бросят вызов своим страхам 5 июня: кого ждет триумф

Когда Луна в Близнецах находится в сочетании с Меркурием, наступает время раскрытия секретов и выхода из укрытия. В то время как многих такое будет пугать, родившиеся под тремя знаками наоборот – будут наслаждаться такой открытостью.

Как утверждают астрологи, они будут испытывать облегчение через освобождение от тайн и смогут бросить вызов своим страхам. Им не доставляет удовольствие необходимость лгать и скрывать. Истина действительно освободит их в этот день. Читайте дальше, чтобы узнать, оказался ли ваш знак среди тех, кто будет окрылен правдой.

Скорпион

Это определенно один из тех дней, которых вы не ожидали. Вас могут уличить в неискренности очень неожиданно. Или вы можете почувствовать, что определенная ошибка, которую вы совершили давным-давно, возможно, не стоила того, чтобы держаться за нее так долго.

В любом случае скорее всего вы поймете, что то, что вы скрывали так долго, на самом деле уже не столь важно и что ваш большой секрет превратился в обузу, которая не имеет никакой ценности и только мучает вас. Превратите былую огромную ошибку в просто бессмысленный поступок. И это исцелит вас.

Ваш большой секрет на самом деле не так и велик. Это вы придали ему такое значение. Теперь, когда вас "разоблачили", вы заметите, что "разоблачителям" особенно нечего об этом сказать – их это просто никак не смущает. Это облегчение научит вас не быть столь строгими к себе.

Водолей

Долгое время вы не хотели, чтобы кто-то узнал, что вы имеете отношение к каким-то некрасивым, предосудительным вещам. Тем не менее, пора меняться. В конце концов вы – Водолей, и странные поступки – неотъемлемая часть вашей личности.

Более того, то, что вы считали странным, на самом деле не кажется людям таким уж необычным. Просто вы слишком увлеклись самокритикой и пережевыванием каких-то моментов из прошлого. Пора посмотреть правде в глаза и отпустить их.

Когда кто-нибудь прямо спросит вас, были ли вы частью определенных событий, вы сможете свободно рассказать правду. Поступив так, вы поймете, что вы не так привязаны к "плохим" делам из прошлого. И людей они не шокируют так сильно, как вам казалось. Научитесь прощать себя, и это принесет облегчение.

Рыбы

Вы знаете себя как человека, который твердо стоит на своем и идет до конца в соответствии со своими убеждениями. Но сейчас вы видите, как становитесь гибче. Вы больше не застреваете в своем прошлом, как раньше. И больше не соглашаетесь на звание упрямого человека.

Когда близкий человек напомнит вам, что вы когда-то сказали ему что-нибудь неприятное или обидное, вам захочется убежать и спрятаться. Вы не хотите нести ответственность за эту ошибку.

Но все, что вам нужно сейчас сделать, это высказаться. Общение будет даваться вам легко. Если вы хотите, чтобы вас поняли, а не судили, объясните свой поступок. Конечно, мы – это нечто гораздо большее, чем просто сумма наших ошибок, и если вам есть что показать, поверьте, вас примут и поймут. Ваш рост над собой будет достоин восхищения.

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