Три знака зодиака отпустят прошлое 7 июня: пришло время жить без страданий

Луна в Раке способствует ностальгическим настроениям. Некоторые знаки зодиака могут почувствовать тягу к родному дому, к своим корням. Для многих ностальгия означает бегство и безопасность – так хочется погрузиться во времена, где все было просто и понятно.

Астрологи подчеркивают, что этот лунный период может быть отчаянным толчком к действиям. Пора начать новую главу в книге жизни.

Лев

Вы понимаете, почему вы так привязаны к прошлому, и, откровенно говоря, вы устали от этой ситуации. Вы понимаете, насколько вы застряли в ностальгическом настроении. Это мешает двигаться дальше и прогрессировать.

Во время Луны в Раке следует встать на путь исцеления и развития. Конечно, прошлое имеет для вас значение, ведь оно сформировало вас как личность. Однако прошлое – это просто опыт и уроки. В вашем случае прошлое – это не какая-то тюрьма отрицательной энергии. Оно может быть и местом большого вдохновения и художественных размышлений.

Дева

Следует отпустить прошлое и прекратить постоянно возвращаться мыслями в отрицательные события. То, что вы храните многое из прошлого, это ваше дело. Хотя у вас может быть партнер или друг, который настаивает на том, чтобы вы избавились от этого старого, ничтожного хлама, вы не будете этого делать, поскольку цените все воспоминания и материальные вещи.

От вашей привязанности к прошлому нельзя легко отказаться, поскольку на создание этой цементной связи понадобилась вся жизнь. Во время Луны в Раке 7 июня максимально проявится ваша сентиментальность. Попытайтесь отбросить то, что не способствует вашему развитию и движению вперед.

Рыбы

Вы очень чувственные и эмоциональные люди. Прошлое имеет для вас большое значение. Вы не будете переписывать историю, чтобы заставить кого-то почувствовать, что вы готовы развиваться.

Во время Луны в Раке вы позаботитесь о своем личном росте, и если в вашей жизни есть люди, которые считают, что вам нужно немного ускориться, то пусть они подождут. Вы очень честны с собой, но устали слушать, как вам нужно отпустить прошлое. Возможно, человек, говорящий вам это, борется со своим прошлым, но вы не хотите отказываться от того, что сформировало вашу личность. Правда заключается в том, что вы счастливы быть тем, кем вы являетесь.

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