Три знака зодиака в мае охраняют ангелы: кому повезло больше всего

Основная часть мая проходит под знаком Тельца и соответственно под защитой Венеры. Это дарит спокойную и гармоничную атмосферу в целом, но представителям трех знаков зодиака в этом году такая космическая энергия принесет наибольшее счастье.

Астрологи назвали эту троицуи рассказали, как им усилить благоприятный эффект. Читайте дальше, чтобы узнать их прогноз и рекомендации.

Телец

Вас можно считать победителем космической лотереи этого месяца. Вам способствуют все аспекты, включая ангельские. Ваш знак славится своей настойчивостью и любовью к комфорту и роскоши. Вселенная всячески поддержит эти черты. Вы будете находиться под защитой Юпитера, который считается величайшим космическим благотворителем. Вы можете рассчитывать на значительный прогресс как в карьере, так и в личной жизни. Не бойтесь делать первый шаг.

Лев

Ваш небесный управляющий Солнце наполнит вас необычайной энергией. Его заряд придаст вам харизму и уверенность в себе. На особые успехи рассчитывайте в работе. Вас будут охотно приглашать в амбициозные проекты, которые принесут прибыль. Ваша смелость будет вознаграждена ангелами-защитниками. Сатурн в гармоничном расположении стабилизирует ситуацию и будет способствовать устойчивому развитию во всех областях вашей жизни. Просто не переставайте двигаться вперед.

Козерог

Май станет для вас порой реализации нереальных ранее планов. Счастье и успех будут на вашей стороне благодаря влиянию планет – Юпитера и Урана. Астрологи рекомендуют вам обращать внимание на знаки судьбы и возможности, чтобы не пропустить важные послания от своих ангелов-защитников. В особенности это касается любовных дел. Сейчас у вас есть все шансы осуществить свои самые сокровенные мечты. Звезды будут на вашей стороне, но для достижения успеха вам понадобится открытость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, у каких знаков с мая начнется счастливый период в жизни.

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