Троицу и Ивана Купала будут праздновать в один день: когда и как так получилось

С переходом на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты большинства церковных праздников. В 2024 году Троицу и Ивана Купала христиане восточного обряда будут отмечать в один день – 23 июня.

Троица привязана к Пасхе и отмечается на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. А Рождество Иоанна Крестителя по новому календарю следует отмечать не 7 июля, а 23 июня. OBOZ.UA рассказывает, почему совпали Троица и Ивана Купала и какие существуют давние традиции празднования.

Троица и Ивана Купала

На Рождество Иоанна Крестителя верующие чтят святого Иоанна Предтечу, который был последним пророком-предшественником Христа и предсказал приход мессии. Ранее христиане восточного обряда отмечали Рождество Иоанна Крестителя в ночь на 7 июля. С переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь праздник приходится в ночь на 24 июня.

Троицу, или Зеленое воскресенье еще называют Пятидесятницей, и отмечают ее на 50-й день после Пасхи,что в этом году приходится на 23 июня.

Традиции празднования Троицы

Праздник Троицы символизирует единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Согласно событиям, описанным в Новом Завете, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа перед его учениками появился Святой Дух. После этого апостолы получили от него дар исцеления, изучили все языки и стали распространять христианство по всему миру.

В Зеленое воскресенье существует традиция украшать дом. В целом история Зеленых праздников уходит в эпоху язычества и растительного культа. Издавна верили, что травы на Троицу приобретают целительную силу.

Накануне Троицы девушки выходили в поле и собирали душистые травы – ими украшали усадьбы, ставни и иконы в доме. Согласно поверью, если листья останутся зелеными и свежими до следующего утра, беды минуют дом.

Традиции празднования Ивана Купала

Рождество Иоанна Крестителя тесно связано с языческим праздником в честь солнца и воды. Раньше этот день связан с летним солнцестоянием, началом астрономического лета.

Праздник Ивана Купала издавна имел особый смысл и был олицетворением единения с природой. Было принято плести венки, гадать, выходить на ночные купания, прыгать через костер и искать таинственный цветок папоротника.

По поверью, если парень и девушка перепрыгнут через огонь и их руки не разъединятся, то их ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Девушки традиционно плели венки и пускали их по воде. Смотрели, куда поплывет венок – там и нужно искать свою судьбу. Если цветы утонули – значит, в этом году девушка не выйдет замуж.

В народе издавна существовала легенда о цветке папоротника, который цветет раз в год – в мистический праздник летней ночи. Говорили, кто найдет цветок папоротника, тот сможет перенять магические силы растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя делать в мистический день Ивана Купала.

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