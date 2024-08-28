У трех знаков будут проблемы в отношениях до 1 сентября: гороскоп

На этой неделе планета любви Венера будет противостоять планете тайн, иллюзий и воображения Нептуна. Похоже, чего-то хорошего от такой комбинации ждать не стоит.

И астрологи подтверждают, что такое противостояние вносит напряжение в отношения, усложняя и без того непростые ситуации. Особенно тяжко будет людям, рожденным под тремя знаками зодиака. Им следует прислушаться к рекомендации своего гороскопа, чтобы справиться с бременем, которое упадет на их отношения.

Рыбы

Вам нужно перестать видеть во всем, что делает ваш партнёр, угрозу для вас. Даже если вы пытаетесь строить здоровые отношения, ваши страхи сейчас одерживают верх над вами. И вы готовы до последнего отстаивать свою точку зрения. Но имейте в виду, что это может оскорбить вашего партнера.

Постарайтесь не указывать любимому человеку на проблемные моменты. Лучше потратьте время и силы на свое внутреннее "я", сосредоточившись на исцелении, понимании и осознании того, что вам не нужно никому доказывать свою точку зрения. Главное, чтобы вы были в ней уверены. Поэтому не впадайте в мелочность и не спорьте из-за пустого.

Прислушивайтесь к себе, сейчас вы проходите через период внутренней метаморфозы, когда вы видите баланс между своими мечтами о любви и тем, как она проявляется. Венера в Деве может помочь вам стать более прагматичными и логичными в романтических отношениях. Не спешите с выводами и не занимайте оборонную позицию, если ваш партнер пытается позаботиться о вас. Если вы знаете, что ему нужно время, чтобы разобраться с некоторыми ситуациями в своей жизни, дайте ему это время. В сложной ситуации подумайте дважды, прежде чем разрушать то, что вполне возможно, является тем, чего вы всегда хотели.

Овен

У вас было достаточно времени, чтобы подумать о своей романтической жизни, опыте и убеждениях о браке. Теперь вы можете выбрать, что делать со своими выводами. Если вы хотите, чтобы отношения развивались, найдите золотую середину между тем, чего вы хотите, и тем, что нужно вашему партнеру. Сейчас существенно повышен риск того, что ваш партнер потеряет чувство уважения с вашей стороны.

Отпразднуйте вашу любовь каким-то особым образом. Не обязательно спешить под венец. Вы можете провести неформальную или духовную церемонию в честь ваших отношений. Так вы дадите партнеру понять глубину своих чувств. Нет ничего невозможного, но вам нужно потратить время, чтобы найти компромисс. В противном случае вы наконец оттолкнете того, кто искренне вас любит.

Будьте внимательны к тому, как вы подходите к разговорам с партнером. Вы можете разрушить энергию сотрудничества, установившуюся между вами за время общения. С вашей стороны это будет выглядеть как желание рассматривать все как не подлежащее обсуждению, вместо того, чтобы действительно слушать своего партнера. Примите то, что вы не всегда правы, научитесь слышать того, кто рядом, и уступать.

Козерог

Хотите подходить к своим отношениям более здраво, задействуйте свою наиболее чувствительную сторону. На этой неделе вы будете больше погружены в свои чувства, что также может означать, что вы будете более чувствительны к словам партнера и более склонны к обидам. Примите свою уязвимость.

Однако это может заставить вас закрываться от своего партнера. Что приведет к излишней критике и даже взаимному осуждению. Вместо того, чтобы руководствоваться своими чувствами как единственно важным аспектом, постарайтесь создать пространство, чтобы поделиться с партнером, а не только заботиться о себе.

То, что у вас большая связь со своей эмоциональной стороной, не означает, что вам нужно проецировать это на своего партнера. Если вы сумеете договориться, это может стать началом нового этапа в ваших отношениях, но сначала вам нужно ослабить защиту и быть готовым говорить о том, что вы чувствуете, и услышать, чем ваш партнер может захотеть поделиться. В таком случае ваша любовь только усилится. Но если вы продолжите отталкивать партнера, однажды он может просто от вас уйти.

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