Ударение изменяет значение слова 'гладкий': как говорить правильно

Ударения – одна из сложных тем, когда речь идет об изучении украинского языка. Дело в том, что нет четкого правила, регламентирующего их размещение, как на последний слог во французском или первый в чешском.

Для эксперимента пролистайте соответствующий словарь, вы будете удивлены, как много слов вы произносите с неправильным ударением. Для демонстрации, как работает эта особенность, эксперты Telegram-канала "Correctarium — Українська мова" решили взять прилагательное "гладкий". Как вы его произносите – глАдкий или гладкИй? Хитрость заключается в том, что от ударения зависит значение слова.

Гла́дкий

Если ударение падает на первый слог, то речь идет об объекте, не имеющем на поверхности загибов, выступов или впадин, он является ровным или приглаженным. Так можно сказать о коже или волосах, о поверхности моря, о рельефе местности и т.д. Вот несколько примеров, где ударение нужно ставить именно на первый слог.

Хотіла крикнути, обізватись, однак море… воно стало нараз спокійне і гладке… (Ольга Кобылянская)

Жук був, немов чорна ложка, гладкий і блискучий. (Майк Йогансен)

Гладки́й

В случае, когда под ударением оказывается второй слог, это прилагательное означает полнотелое, упитанное, толстое существо. Так говорим о человеке или коте, о медведе или пингвине. Если кто-то стал полнее, то используем глагол "погладшав". С таким ударением слово нужно читать в следующих примерах:

Коло стола крутились два гладкі коти й нявкали, просили їсти. (Иван Нечуй-Левицкий)

В двері протиснувся високий гладкий чоловік з червоним сивовусим обличчям. (Анна Матийко)

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