Украина очутилась в эпицентре температурных аномалий этим летом. Карта

Жара, охватившая Восточную Европу, не только сильная (температура достигает и превышает 40-42° C), но и продолжительная. Ожидается, что максимальная температура в течение следующих семи дней превысит 42-44°C, что на 10-12°C выше среднего значения температур за 1991-2020 годы.

В течение следующих 10 дней в Восточной Европе и, в частности, в Украине, "будут побиты сотни месячных и абсолютных температурных рекордов". Так утверждают специалисты Сlimatebook, составившие карту температурных аномалий за последние дни. На карте Украина в черной зоне – зоне максимальных превышений средних статистических значений температуры.

В частности, жара в Украине в ближайшие дни на 13°C превысит средние значения. Более того, как отмечают метеорологи, кроме очень высоких максимальных температур на юге, "ожидается, что высокие температуры будут сохраняться и ночью, особенно в больших городах, где температура не будет ниже 28-30 °C".

В целом, ученые утверждают, что затяжной период аномальной жары охватил всю планету. Эпицентр аномалии в Восточной Европе лишь фиксирует наибольшие разбежности между средними значениями температур. Однако июнь 2024 стал официально самым жарким в истории наблюдений по всей планете. Также он стал 13-м подряд месяцем с рекордными температурами.

Также аномальным считается, что жара идет "непрерывным фронтом". В последний раз такая "полоса ежемесячных рекордов глобальной температуры" была зафиксирована в 2015 году.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам украинских синоптиков, жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

К концу второй декады месяца заметного понижения температуры воздуха не просматривается, изменяться погода начнется только с 20 июля.

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