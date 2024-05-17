Урожай будет втрое больше: чем подкормить картофель до цветения

Своевременно внесенные удобрения станут залогом щедрого урожая. Лишь несколько подкормок в год значительно повысят плодородие, увеличат размер клубней и улучшат иммунитет растений.

Опытные овощеводы отмечают, что для улучшения вкусовых качеств картофеля нужен цинк и бор, а для набора массы – азот, фосфор и калий. OBOZ.UA разбирался, чем подкормить картофель до цветения.

Когда подкармливать картошку

Первое внесение удобрений можно сделать сразу после появления молодых побегов, а следующее – до начала цветения. В целом для улучшения плодородия достаточно 3-4 подкормок в сезон.

Есть несколько способов внесения удобрений. Можно посыпать грядки и соединить подкормку с окучиванием или опрыскать кусты жидкостью с удобрением.

Компост и перегной

Компост и перегной будут насыщать почву азотом, кальцием и калием. Для увеличения полезных свойств следует добавить в компост немного торфа или куриного помета.

Когда появятся молодые побеги, подкормить ботву можно с помощью раствора коровяка из расчета 1 л свежего навоза на 10 л воды. Раствором следует залить междурядья картофеля.

Пепел

Универсальное удобрение можно приготовить, смешав 1 стакан золы и 10 л теплой воды. Раствор должен настояться по крайней мере сутки. Поливать нужно в расчете 1 кружку на каждый куст. Зола содержит нужные картофелю микроэлементы и повышает общую сопротивляемость вредителям и болезням.

Дрожжевая подкормка

Опытные огородники советуют попробовать дрожжевой раствор. Его лучше вносить дважды: до цветения и примерно за месяц до выкапывания. Следует смешать 10 г сухих дрожжей, 50 г сахара и 10 л воды. После настаивания (по крайней мере сутки) разведите раствор чистой водой в соотношении 1:5.

Минеральные подкормки

Минеральные удобрения содержат все необходимые картофеля микроэлементы. Они легко и быстро впитываются в корни. Подбирать препарат специалисты советуют, ориентируясь на стадии развития растения. Для ускорения роста роста вносят азот, затем – фосфор для увеличения массы клубней, а перед выкапыванием можно внести калий для более длительного хранения.

Подкормка на разных этапах

Внесение удобрений зависит от этапа развития клубней:

после появления всходов – подойдет мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота;

во время бутонизации – лучше вносить суперфосфат, фосфоритную муку, костную муку, гуминовую кислоту;

во время и после цветения – полезны карбонат калия, сульфат калия, сернокислый калий.

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