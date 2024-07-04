Урожай превзойдет ожидание: чем подкормить арбузы летом

Вкусные и сочные арбузы можно вырастить почти во всех регионах Украины, главное – выбрать правильный сорт и позаботиться о удобрениях. Бахчевые культуры нуждаются в калийных, фосфорных, кальциевых и магниевых подкормках.

Для того чтобы качественно развивалась корневая система, на этапе роста рассаду следует подпитать азотом и фосфором. Чем подкормить арбузы летом, чтобы урожай превзошел все ожидания – читайте в материале OBOZ.UA.

Подкормка для арбузов

Специалисты отмечают, что арбузы лучше всего растут на органических удобрениях животного и растительного происхождения. Можно также комбинировать минеральные подкормки и органику.

Разберем отдельно каждое из самых популярных органических удобрений.

Древесная зола содержит фосфор, калий и весь комплекс микроэлементов. Это удобрение оказывает длительное действие – по мере разложения в почве зола снабжает бахчевые культуры полезными веществами. Среди минусов – небольшое содержание азота. Использовать только древесный пепел очень рискованно, ведь арбузы могут просто не набрать достаточно зеленую массу.

Коровяк – ценное удобрение, в котором есть азот, калий и микроэлементы. Такие подкормки обогатят состав почвы и увеличат содержание гумуса. Однако коровяк не содержит фосфора – как и третье популярное органическое удобрение – куриный помет.

Можно подпитать арбузы компостом – смесью навоза, садовой земли и растительных остатков. Компост следует перекопать с верхним слоем земли – это будет качественная предварительная подготовка почвы перед посадкой.

Далее эксперты советуют приготовить такой раствор:

наполните ведро на треть коровяком и залейте водой;

настаивайте удобрение минимум неделю, периодически помешивая;

каждый литр настойки следует развести 10 литрами воды.

Раствором можно поливать как рассаду, так и взрослые растения до тех пор, пока не начнется стадия цветения и образование плодов.

Удобрение для роста арбузов

На этапе формирования урожая приоритетными становятся калийно-фосфорные удобрения, например пепел.

Разведите 200 г пепла в 10 л воды и оставьте настаиваться 6-7 дней. Поливайте растения под корень.

Или залейте 1 кг древесной золы 10 л воды, прокипятите 15 минут и разбавьте водой в пропорции 1:10.

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