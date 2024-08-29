Увертывать не придется: гениальный лайфхак, как заправить подушку в наволочку

Наслаждение спать на выстиранном постельном белье может испортить только необходимость заправлять подушку в наволочку, а одеяло в пододеяльник. Процесс можно в разы ускорить, говорят эксперты.

В сети набирает популярность простой лайфхак, который поможет быстро и без труда направить подушку в наволочку. Детали рассказало издание House Digest.

Расправьте наволочку и уложите рядом подушку.

Соедините концы подушки и быстро и эффективно поместите их в наволочку. Вам нужно лишь это подтянуть наволочку до конца подушки – и все готово.

Также один из самых популярных методов состоит в том, чтобы вывернуть наволочку наизнанку, затем взяться за углы одного конца подушки и перевернуть ткань на нее, устранив потребность всовывать подушку в дальний конец чехла.

Этот вариант, несомненно, эффективен, но он все равно требует дополнительных усилий.

Также рекомендуют согнуть всю ткань, чтобы держать верхнее и нижнее отверстие вместе в каждой руке. Затем нужно заправить два угла подушки в углы чехла. Это подобная тактика методу одевания наизнанку, но вам не нужно делать дополнительные шаги, переворачивая подушку.

Если вы желаете экономить время, вы обязательно захотите включить эту практику в бытовую рутину. Следует попробовать все, что экономит усилия, особенно если у вас есть много подушек.

Кстати, многие пренебрегают регулярной чисткой подушек – а зря. Грибковые споры и бактерии в грязных подушках могут спровоцировать аллергические реакции, акне или заболевания дыхательных путей. Детальнее о том, как и чем можно чистить подушки без стирки – читайте в материале.

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