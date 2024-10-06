В каком стакане больше сока? Головоломка, которая по силам только избранным

Многие недооценивают пользу головоломок, считая их простыми детскими развлечениями. На самом деле головоломки будут полезны людям всех возрастов. Ученые доказали, что регулярные мозговые тренировки даже снижают риск возникновения деменции и других возрастных неврологических расстройств.

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Есть четыре стакана сока, каждый из которых имеет разную форму. Можете ли вы сказать, в каком стакане больше сока?

Каждый стакан имеет свои особенности, поэтому с первого взгляда сложно определить, какой из них содержит больше сока.

На самом деле это экспресс-тест на остроту разума – только самые внимательные смогут дать правильный ответ через несколько секунд.

Это настоящая проверка ваших знаний по физике, критическому мышлению и умственной ловкости. Интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что влияет на когнитивные навыки. Правильное решение задачи способствует выработке дофамина – гормона радости.

Внимательно посмотрите на их формы и подумайте, как размеры могут повлиять на особенности стаканов.

Стакан 1 высокий и наполнен кубиками льда. Может ли он содержать больше сока, чем другие?

Стакан 2 по форме больше напоминает бокал.

Стакан 3 имеет более традиционную форму, среднюю высоту и более широкий корпус, благодаря чему кажется, что может вместить значительное количество жидкости.

Стакан 4 высокий и тонкий, поэтому высота может свидетельствовать о большей вместимости.

Правильный ответ

При внимательном рассмотрении становится понятно, что стакан 3 более широк и имеет большую емкость по сравнению с другими. Сбалансированное сочетание высоты и ширины свидетельствует о том, что третий стакан действительно содержит больше жидкости.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

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