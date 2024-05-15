В квартире будет пахнуть богатством: эксперт раскрыл лайфхак, как наполнить дом приятным ароматом

Даже если в доме идеальная чистота, он не всегда пахнет так, как нам бы хотелось. Конечно, можно использовать ароматические свечи или диффузоры, но это очень дорого.

Кроме того, пока вы найдете ароматизаторы, которые вам понравится, может пройти достаточно много времени. Поэтому эксперт по домашнему хозяйству под ником tipsfromluan поделился в TikTok гениальным лайфхаком.

Видео с этим трюком очень понравилось пользователям социальной сети, ведь оно собрало более 3 миллионов просмотров.

Приготовление ароматизатора для дома не займет ни много времени, ни много средств. Для этого вам понадобится:

Небольшая глубокая емкость;

Лайм или лимон;

Крупная соль;

Спирт.

Для начала возьмите цитрус и разрежьте его на четыре части, но не до конца, чтобы дольки оставались соединенными между собой.

Положите его в небольшую глубокую тарелку или форму для запекания, посыпьте большой солью и добавьте три столовых ложки спирта.

Благодаря этому трюку ваш дом будет пахнуть не только чистотой, но и богатством, ведь, как правило, в дорогих домах, где регулярно работают клининговые компании царит именно такой аромат.

Если вы хотите усилить аромат, то вы также можете добавить в миску небольшое количество концентрированного ополаскивателя для белья.

Также можно посыпать на лайм или лимон гвоздикой. Это не только придаст аромату интересную нотку, но и будет отпугивать насекомых, ведь они не любят запах этой специи.

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