В СССР опробовали ядерное оружие на собственных солдатах: чем закончилась тайная операция 'Снежок'

Если кто-то вспоминает о ядерных катастрофах в СССР, первой на ум всегда приходит авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Однако она была далеко не единственной.

Вероятно, наиболее циничным эпизодом в истории советской ядерной программы стала операция "Снежок" на Тоцком полигоне в Оренбургской области России 14 сентября 1954 года. OBOZ.UA рассказывает о ней подробнее.

Цель операции

После Второй мировой войны между СССР и США практически сразу началась холодная война. Одним из самых опасных ее компонентов была гонка вооружений. В том числе ядерных.

Чтобы продемонстрировать свои успехи на этом поприще и отработать оборонительные и наступательные действия во время ядерной войны, Советская армия запланировала учения, которые получили невинное название "Снежок". В ходе этих учений с воздуха была взорвана ядерная бомба РДС-2. При этом солдаты на земле должны были имитировать пробитие сильно укрепленных оборонительных рубежей врага.

Всего в маневрах приняло участие 45 тысяч военнослужащих: 39 тысяч солдат, сержантов и старшин, 6 тысяч офицеров, генералов и маршалов, свезенных из 212 частей. Палаточный лагерь, в котором они жили, растянулся на 42 километра.

Как проходили учения

Это были первые в истории СССР общевойсковые учения с применением ядерного оружия. Координировал операцию "маршал победы", также известный как мясник Второй мировой Георгий Жуков.

По сценарию учений, стратегический бомбардировщик-носитель Ту-4 в сопровождении двух истребителей МиГ-17 и бомбардировщика Ил-28 поднялся в небо. На его борту находилась ядерная бомба мощностью, по разным данным 38 или 40 килотонн. Для сравнения – взрыв, который уничтожил Хиросиму, имел мощность от 13 до 18 килотонн.

В 9:35 бомба была сброшена с борта самолета и взорвалась на высоте 350 метров над поверхностью земли. Через 5 минут после взрыва началась артиллерийская подготовка, а затем по целям был нанесен удар бомбардировочной авиацией и полевой артиллерией. Следующими в атаку отправили пехотные подразделения. Наступление велось в зоне сильного радиоактивного заражения.

Известно, что отдельным самолетам, которые наносили удары по наземным целям, приходилось пересекать ножку грибоодобного облака дыма от ядерного взрыва. А дозоры радиационной разведки были отправлены в эпицентр уже через 40 минут после подрыва бомбы.

Вот как вспоминал ход события один из его участников: "К эпицентру с трех сторон были поставлены колонны техники на глубину до 5 км. Техника до 1000 метров от эпицентра оказалась вдавленной в землю и оплавленной. От векового леса в эпицентре ничего не осталось. Чуть дальше стали появляться пеньки, потом часть стволов, потом деревья со сгоревшими верхушками".

Для эксперимента в радиусе учений разместили здоровых животных. Они находились на расстоянии до 500 метров от точки взрыва. Все они сгорели дотла. Известно также, что в жилых домах, которые находились в 25 км от полигона, трескались и вылетали окна. Два ближайших к месту учений села полностью выгорели

Последствия операции "Снежок"

Конкретно говорить о том, к каким последствиям привели эти учения трудно, ведь соответствующая информация в основном засекречена или уничтожена. Однако косвенные данные указывают, что от радиационного поражения тогда пострадали все свыше 45 тысяч солдат и офицеров, принудительно свезенных на Тоцкий полигон. Кроме того, подсчеты указывают на 10 тысяч пострадавших среди гражданского населения.

По состоянию на 2013 год в живых из учасников тех учений осталось чуть более 2 тысяч человек. Половина из них получила инвалидность 1 и 2 групп. Вот какие заболевания были обнаружены у этих людей:

болезни сердечно-сосудистой системы – 74,5%;

болезни органов пищеварения – 20,5%;

злокачественные новообразования и болезни крови – 4,5%.

Известно, что у участников учений брали подписку о неразглашении сроком на 25 лет. Вдобавок в их личные дела не заносили сведения о командировках на Тоцкий полигон. Все они официально находилисьв других местах.

Отдельные данные, которые удалось получить историкам, указывают, что медицинская помощь участникам учений не предоставлялась. Некоторые исследователи выдвигали предположение, что власти СССР устроили эти учения, а затем наблюдали за состоянием пострадавших, чтобы изучить влияние радиации на организм человека. Однако эти данные все еще нуждаются в проверке и подтверждении из достоверных источников, которые остаются засекреченными.

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