В светлое будущее по дороге из трупов: каким на самом деле был вождь советов Ленин

Люди, которые застали СССР еще хотя бы детьми, четко помнят, как в государстве формировали образ его основателя Владимира Ленина. Самых юных убеждали, что он был добрым дедушкой, тем, кто постарше, внушали непоколебимую веру в его справедливость и мудрость.

Однако настоящий Ленин был совсем не таким. На этом настаивает белорусский блогер и исследователь советского быта Максим Мирович. Он собрал наиболее кровожадные цитаты вождя мировой революции и свидетельства его преступлений.

Каким был культ Ленина в СССР

Кто бы ни был у руля Страны Советов, этому человеку выстраивали культ личности. И началось это именно с Ленина. Причем в отличие от грозного Сталина ему пропаганда создавала более позитивный и человечный образ.

Детям его начинали навязывать еще с книг для дошкольного чтения типа "Звездочка" или "Спутник букваря". Из них они изучали "три самых дорогих слова - мама, Родина и Ленин". Тем, кто уже хорошо читал, подсовывали полноценный сборник мифов о Ленине авторства Бонч-Бруевича. Тот собрал истории в формате, напоминающем церковные жития святых.

В каждом советском городе и селе обязательно был памятник вождю мирового пролетариата. В каждом учреждении стоял его бюст и висели плакаты с цитатами. Например, знаменитой "Учиться, учиться и учиться". Что интересно, раньше эту цитату приписывали Сталину. Что-нибудь относительно значительное называли именем Ленина – от главной молодежной организации страны комсомола до Чернобыльской АЭС, от крупнейшей государственной премии до второго по размеру российского города.

Каким Ленин был на самом деле

Более реалистичную картину вождя советов можно получить из воспоминаний его современников. Так советский политический деятель Георгий Соломон описывал Ленина, как плохого оратора, демагога, личность самовлюбленную и самодовольную. По словам Соломона, тот презирал своих собеседников и оппонентов и ненавидел всех инакомыслящих.

Вот как описывал Ленина его близкий знакомый философ Николай Валентинов: "Глаза были темные, маленькие, очень некрасивые. Лицо было очень подвижно, часто меняя выражение: настороженная внимательность, раздумье, насмешка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на глаза — грубое сравнение — злого кабана". .

О том, что Ленин был человеком далеким от представлений о доброте, говорят и его собственные цитаты. Мирович приводит несколько:

"Пенза Губисполком. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных замкнуть в концентрационный лагерь вне города.

А вот тоже о концлагерях, цитата от 19 ноября 1919 года:

"Всех проживающих на территории РСФСР иностранных подданных из рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас вражеские и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря."

Еще одна цитата, на этот раз от 22 августа 1918 года. Фактически тогда закладывалась основа "Красного террора":

"Саратов, уполномоченному Наркомпроду Пайкесу. Советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты."

Или даже такое высказывание:

"Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и украшений."

А вот цитата Ленина из работы "Как организовать соревнование?":

"Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зеленых" (мы потом на них свалим) пройдем на 10—20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100 000 рублей за повешенного".

Или вот тоже очень известная цитата "Вождя". Здесь он поручает местным коммунистам "план по повешеньям", а также инструктирует на счет заложников:

"Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят "последний решительный бой" с кулачьем. Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин".

А вот "добрый дедушка Ленин" приказывает войскам перейти границу Латвии и Эстонии и повесить там от 100 до 1000 "чиновников и богачей". Ее находим в документах от 17 мая 1922 года:

"Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, "на плечах" Балаховича перейти где-то границу на 1 версту и повесить там 100-1000 их чиновников и богачей").

Итак, как мы видим, советская пропаганда очень постаралась создать Ленину положительный образ, под которым можно было бы объединить СССР. Но историческую правду очень трудно скрыть от придирчивых исследователей.

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