Важные встречи или усталость: гороскоп на 18 июля для всех знаков зодиака

Овны проведут важные встречи, которые помогут им решить волнующие вопросы. Весы почувствуют усталость.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 июля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваши встречи с серьезными и ответственными людьми сегодня будут иметь очень важное значение. Будьте вежливы и убедительны, когда ведете переговоры, потому что от этого зависит решение многих вопросов.

Телец

Вас ждет более ответственная должность. Хотя вы сомневаетесь, стоит ли брать на себя такое бремя, подумайте о преимуществах, которые вы получите, и о том, какие перед вами открываются интересные перспективы.

Близнецы

Сегодня ваша желаемая цель будет очень близко. Кажется, что стоит только протянуть руку, и вы получите желаемое. Возможно, это лишь иллюзия, а возможно, вы действительно приблизились к своей цели настолько вплотную, что можете ее потрогать.

Рак

Ваши отношения с любимыми сегодня будут особенно нежными и чувственными. Ожидайте свиданий, переписки, комплиментов и романтических прогулок, когда вы, держась за руки, идете вдоль пляжа.

Лев

Фортуна сегодня к вам очень благосклонна. Вы можете выиграть приз, победить в конкурсе или получить что-то очень важное и неожиданное. Это придаст вам уверенности в себе и станет отличным авансом на будущее.

Дева

Даже несмотря на лето и жару, когда большинству хочется отдыхать, вас не сбить с верного пути. Впереди ждет очень важная цель, поэтому вы не принимаете во внимание жару и уверенно продвигаетесь вперед.

Весы

Ваш жизненный тонус сегодня несколько снижен, возможно, из-за жары и усталости. Вам надоели привычные занятия, и вы мечтаете о чем-то новом и даже экзотическом. Возможно, это будет какой-то оригинальный шаг, который как свежий глоток воздуха разгонит вашу скуку и заставит сердце биться сильнее.

Скорпион

Сейчас вы налаживаете зарубежные связи. Обменяетесь полезной информацией с международными партнерами, частными лицами или государственными структурами. Заграница становится вам гораздо более близкой и понятной.

Стрелец

Темп жизни значительно ускоряется, даже вопреки лету и жаре, ведь вам нужно успеть сделать немало дел в небольшой промежуток времени. И у вас сегодня по плану все сразу: и дорога, и работа, и развлечения, и встречи.

Козерог

Покоряете сегодня новые вершины, самостоятельно или в содружестве с другими, например, приобщаясь к новой команде, можете стать частью грандиозных проектов, которые у всех на слуху. В конце концов, это очень приятно и ответственно.

Водолей

Будете начинать освоение новых территорий, например, обживаться в новом жилье или осваиваться на новом рабочем месте. А может, именно в этот день будете куда-то переезжать, собирая свои вещи и сжигая за собой мосты.

Рыбы

Все, что вас тревожило совсем недавно, сегодня перестает вас беспокоить. Вы либо кардинально решаете все эти сложные вопросы, либо они как-то разруливаются сами собой, и это уже перестает быть вашими проблемами.

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