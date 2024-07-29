Важные задачи или романтика: гороскоп на неделю до 4 августа для всех знаков зодиака

У Дев будет много задач, с которыми нужно справиться вовремя. Скорпионы смогут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 4 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На этой неделе вы проявляете большую активность и динамику. Настроение отличное, и у вас есть достаточно сил для планирования и совершения подвигов. Попробуйте добавить в свои планы что-то новое и прогрессивное, например, испытайте новые технологии и инновационные подходы к работе.

Телец

Эта неделя обещает быть деловой и ответственной. Вам следует внимательно относиться к своим обязанностям, держать слово, проявлять активную позицию и управлять людьми и процессами. Попробуйте это сделать максимально корректно и гармонично.

Близнецы

Вам сейчас стоит сосредоточиться на семейных и личных делах, а также на вопросах здоровья и благополучия, а не на внешних раздражителях или каких-то производственных вопросах. Пройдите, к примеру, обследование, сделайте вакцинацию, запишитесь на процедуры.

Рак

На этой неделе вы можете время полностью посвятить себе, заняться собственными делами, решать вопросы юридические и имущественные. В конце концов, сделайте все, о чем вы так долго мечтали и что все время откладывали.

Лев

На вас возлагают дополнительные обязанности, поэтому приходится работать больше. Но вам будет трудно вовсе не из-за физических нагрузок, а потому, что не во всех вопросах у вас есть достаточный опыт и необходимые навыки.

Дева

На этой неделе ваш авторитет растет. На вас возложены очень ответственные задачи: вы организовываете важные встречи и массовые мероприятия, собираете вокруг себя людей, поднимаете важные темы и способствуете решению очень важных и чуть ли не мировых проблем.

Весы

Обстоятельства складываются очень благоприятно для вашего отдыха. Возможно, вы отправляетесь в отпуск, или руководство временно исчезло из поля зрения и теперь вы можете свободно распоряжаться своим временем и делать все, что заблагорассудится.

Скорпион

Сейчас вы можете начать один из самых невероятных романов в вашей жизни, и вас накроет безумная любовь, которая заставит ваше сердце биться с ускорением, а жизнь будет казаться невероятно прекрасной, даже в такой жаркий период.

Стрелец

Сейчас вы легко и просто продвигаетесь вперед, закрываете даже те вопросы, которые долгое время были проблемными. Перед вами будто зажигается зеленый свет, и вы можете за достаточно короткое время успеть все решить.

Козерог

Сейчас можете начать изучать что-то интересное, получить новую информацию и учиться пользоваться как ею, так и новыми навыками. В общем, для вас наступила отличная пора для обучения, будь то систематическое или краткосрочное.

Водолей

Начало недели будет активным. Вы решите множество дел, и все рабочие процессы активизируются благодаря вашему появлению. Но вашей активности хватит ненадолго, с четверга вы будто выдыхаетесь и уже начинаете готовиться к выходным.

Рыбы

У вас будут все основания собой гордиться, ведь вам удается на этой неделе преодолеть огромные преграды и яростное сопротивление, как ваших соперников, так и самих себя, и стать более успешными и совершенными.

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