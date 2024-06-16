Вероятно, самое время: как часто следует менять подушки

Мягкая и упругая подушка необходима для правильной поддержки шеи во время ночного отдыха. К тому же она должна быть достаточно гигиеничной, ведь предмет контактирует с лицом и дыхательными путями. Но как понять, что ваша подушка вышла из строя и нуждается в замене?

Знать это важно еще и потому, что материал, из которого изготовлена подушка, со временем может стать более проницаемым для пылевых клещей, которые могут вызвать аллергию. Поэтому OBOZ.UA разбирался в нюансах ухода за подушками.

Как часто нужно менять подушки

Эксперты утверждают, что эти предметы постели требуют замены раз в два года. А то и раньше, если они быстро износились. За два года в подушке может накопиться значительное количество мертвых пылевых клещей и их помета. Это микроскопические насекомые, живущие практически везде в доме, но особенно любящие текстиль и постельные принадлежности. Для чувствительных людей это может стать причиной приступа аллергии и даже астмы.

Как понять, что подушки пора менять

Если вам нужны конкретные признаки, которые укажут на то, что пора менять подушку, вот несколько вариантов.

Они вылиняли

Со временем подушки теряют цвет. Если предмет выглядит полинявшим, в нем накопились пот, кожное сало и отмершие клетки, что является питательной средой для бактерий и пылевых клещей.

Они потеряли форму

Подушка, потерявшая свою форму, больше не обеспечивает должной поддержки шеи и головы во время сна. Это может привести к дискомфорту, боли и ухудшению качества отдыха. Сложите свою подушку пополам. Если она не возвращается сразу в свою форму, значит, она потеряла свои качества и ее время заменить.

Они неприятно пахнут

Немедленно замените подушку, если заметите неприятный запах. Это может служить признаком развития внутри предмета плесени. Особо обращайте на этот нюанс внимание, если вы ложитесь спать с мокрыми волосами. Грибки, вызывающие плесень, также являются сильными аллергенами и могут поражать даже людей, не подверженных таким состояниям.

Вас мучают симптомы аллергии

Если вы заметили, что аллергия усиливается ночью или после того, как вы полежали на подушке, это может быть признаком того, что в предмете накопились аллергены. Если симптомы не проходят после стирки, с подушкой однозначно нужно попрощаться.

Как продлить срок службы подушки

Регулярно стирайте свои подушки. Если они пригодны для машинной стирки, выбирайте температуру 50-60 градусов для их чистки. Подушки, за которыми нельзя ухаживать в машине, стирайте вручную в теплой мыльной воде.

Выбирайте мягкие и жидкие стиральные средства без запаха. Они лучше выполаскиваются из подушек и не так часто вызывают аллергию.

Сушите подушки в сушильной машине со специальными мячиками, которые взбивают наполнитель и не дадут ему слипнуться. Если подушку нельзя сушить машинным методом, заверните ее в полотенце и дайте ему впитать влагу, а затем уложите ее на воздухе. Если разместить мокрую подушку на солнце, ультрафиолет ее дополнительно продезинфицирует.

Используйте защитные чехлы для подушек. Их надевают под наволочку и стирают время от времени. Такой чехол поможет защититься от пылевых клещей и других аллергенов.

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