Впереди самая счастливая неделя: гороскоп для трех знаков на начало августа

Период с 29 по 4 августа может стать ключевым в истории дальнейшего успеха. Некоторым знакам восточного гороскопа удастся принять судьбоносное решение. В китайской астрологии за каждый год отвечает зодиакальный покровитель, наделяющий человека, родившегося в этот год, определенными качествами.

Согласно прогнозу, тех, кто родился в год Крысы, Коня и Свиньи ждет очень счастливая неделя. Они смогут воплотить в жизнь заветную мечту и сформируют долгосрочную стратегию успеха.

Крыса

С 29 июля по 4 августа вы сможете принять решение, на которое долго не решались. Астрологи говорят, что вам очень повезет. Удача придет к вам, если вы решите быть смелыми и будете идти вперед, несмотря на все препятствия.

Сейчас не время прятаться в тени. Пора выходить из зоны комфорта. Неожиданные события приведут вас к местам и людям, которые помогут вам вылечить прошлые травмы и освободиться от внутренних тяжестей. Вы почувствуете свое призвание.

Конь

Вы будете сиять в толпе. Ваши идеи, наконец, будут озвучены – вы получите безумную поддержку. Пора действовать, открыть свою удачу и двигаться навстречу судьбе. Есть высокие шансы встретить особого человека – партнера на всю жизнь, вашу родственную душу.

Звезды советуют делиться историями, поддерживать стремление коллектива и вести за собой других. Это ваше звездное время, которое вы должны использовать на полную.

Свинья

С 29 июля по 4 августа вас ждет глубинная трансформация. Придется обратиться к причинам и искать важные ответы в ретроспективе. Вероятно, правда, которую вы ищете, скрывается в вашем прошлом.

Настало время обратиться к детским мечтам. Вы сможете воплотить то, о чем так давно мечтали, но на определенном этапе уже потеряли веру в возможность реализации этой цели.

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