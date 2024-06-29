Время для исцеления и самоанализа: что ждет в июле каждый знак. Гороскоп

Июль – это месяц, традиционно ассоциирующийся с теплой погодой, отпусками и приятным отдыхом. Но кроме внешних изменений это время также благоприятно для внутренних.

В скором времени вселенная создаст особую атмосферу, которая вызовет глубокие размышления и личностый рост. Астрологи заявляют, что это будет по-своему хороший для каждого знака период, способствующий саморазвитию, самоанализу и исцелению.

Овен

В июле вы будете больше углублены в себя, чем обычно. Это даст много возможностей для личностного роста. Марс войдет в знак Близнецов, активируя ваш 3-й дом разума и социальной активности. Это поможет Овнам лучше общаться с окружающими и с самим собой.

Телец

Июль 2024 года посвящен семье. Венера и Меркурий переходят в ваш 4-й дом дома и фундамента, поэтому вы, вероятно, захотите увидеть своих близких и склонны романтизировать будущее. Смена обстановки вместе с любимыми людьми – идеальный рецепт счастья.

Близнецы

Вы, как правило, отличный собеседник, но в июле убедитесь, что вы говорите с осознанием. Болтливый Меркурий и страстная Венера войдут в ваш 3-й дом ума и общения в начале месяца, провоцируя действительно оживленные разговоры. Также выделите немного времени, чтобы записать свои идеи. Вероятно, вы захотите реализовать их в конце месяца.

Рак

Июль – это месяц расширения для Раков. Он может стать для вас определенным периодом, если вы будете пользоваться всеми возможностями. Меркурий и Венера будут в вашем втором доме материальных благ и рутины, поэтому вы будете чувствовать себя в финансовой безопасности.

Лев

Львы всегда ведут себя как достаточно сильные личности, но в июле вы действительно почувствуете, что находитесь там, где нужно. Меркурий и Венера помогут идти вперед и транслировать свои мысли. Однако во время своего путешествия обязательно найдите время по уходу за собой и размышлениям.

Дева

В этом месяце вы почувствуете личный рост. Меркурий и Венера входят в ваш 12-й дом исцеления и духовности, поэтому вы естественным образом будете тяготеть к своему внутреннему миру в течение первой половины месяца. Вся внутренняя работа, которую вы проделаете, поможет вам чувствовать себя в компании друзей в конце июля.

Весы

Не отказывайте себе в том, чего вы действительно хотите. Когда Меркурий и Венера войдут в ваш 11 дом надежды, желаний и социальной осведомленности, вы больше обычного будете мечтать о счастливом будущем. Это поможет вам плодотворно сотрудничать с другими. В конце месяца не помешает отправиться в путешествие, чтобы обрести новое философское понимание.

Скорпион

Позвольте себе озвучить свои желания как в профессиональной, так и личной жизни. Меркурий и Венера входят в ваш 10-й дом карьеры и структуры в начале месяца, что облегчает ваше представление об успехе любых будущих целей и проектов. Впоследствии полной Луна осветит ваш 3-й дом ума. Тогда стоит будет углубиться в себя и отпустить все сдерживающие вас мысли.

Стрелец

В июле вы будете чувствовать себя еще более общительными, чем обычно. Вам вообще нравится спонтанность, но с Венерой и Меркурием, которые входят в ваш 9-й дом путешествий и философии, у вас еще больше шансов на приключения. В конце месяца вы будете стремиться к общению. Поговорите обо всех своих недавних поездках с друзьями, а лучше возьмите их с собой.

Козерог

Июль для Козерогов – это месяц размышлений. Поскольку Меркурий и Венера подчеркивают ваш 8-й дом общих финансов и интимности, в начале месяца вы сделаете для себя некоторые открытия о том, как вы общаетесь с самыми важными для вас людьми. Позже в этом месяце ретроградный Хирон в вашем 4-м доме семьи может вызвать любое фундаментальное исцеление, которое вам нужно.

Водолей

В июле вы будете чувствовать себя довольно романтично, потому не сдерживайте свою любовь. Поскольку Меркурий и Венера входят в ваш 7-й дом партнерства, а Марс в 5-й дом романтики и игры, вы можете быть удивлены тем, насколько игриво будете вести себя. Не бойтесь устраивать свидания и подходите к ним с творчеством.

Рыбы

Наслаждайтесь отдыхом, приняв свои естественные склонности к искусству и творчеству. Молодая Луна в Раке 5 июля подчеркивает ваш 5-й дом творчества и детского духа. Позвольте себе быть наивными, если этого требует ситуация и уделите время тому, что доставляло вам удовольствие в детстве.

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