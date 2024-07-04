Время добиваться целей: гороскоп Таро на июль

Гороскопы, тарологические и астрологические предсказания стали неотъемлемой частью нашего бытия. Они могут дать людям ориентиры в эмоциональной, профессиональной и личной жизни.

Астрологи и тарологи подготовили гороскоп для всех знаков, чтобы вы знали, на чем следует сосредоточиться в течение июля 2024 года. Читайте дальше, чтобы заглянуть в глубину будущего и получить индивидуальные советы.

Овен: Мир

Июль знаменует вторую половину 2024 года и это идеальное время, чтобы подвести итоги своих достижений за последние шесть месяцев. Карта Мир, которая является последней в Старых Арканах, символизирует завершение, целостность и интеграцию всех усвоенных уроков. Подумайте, какие циклы в вашей жизни завершились или какие большие начинания близятся к концу и реализовывайте долгосрочные цели.

Телец: 4 Мечей

В этом месяце вам следует не спешить. Отступите и подумайте о том, на каком жизненном этапе вы сейчас, прежде чем погружаться в новые начинания. Карта 4 Мечей призывает взять паузу, чтобы войти в контакт с собой. В июле небесные тела и космические активности окажут влияние на ваш дом и быт, особенно с началом сезона Льва. Не торопитесь и спокойно проведите время дома, чтобы проанализировать свои будущие действия.

Близнецы: 6 Мечей

Июль станет месяцем, когда вам нужно будет оставить сзади определенные ситуации, убеждения или отношения. Карта 6 Мечей часто появляется после периода затруднений, толкая вас к новому пункту назначения. Хотя изменения могут быть сложными, ваша изменчивая энергия поможет вам ориентироваться в новой среде.

Рак: Верховная Жрица

Ваш день рождения – идеальное время, чтобы подключиться к интуитивным силам своего высшего Я. Карта Верховной Жрицы напоминает, что большинство ответов, которые вы ищете, уже внутри вас. Молодая Луна в вашем знаке 5 июля – идеальное время для активизации своей духовной стороны. Следуйте ежедневным ритуалам и доверяйте своей интуиции в этом месяце.

Лев: Туз Кубков

В этом месяце Солнце начинает освещать ваш знак, принося творчество, вдохновение и новые возможности в романтическую жизнь. Карта Туз Кубков символизирует обильность и щедрость. В июле ваша чаша будет переполнена, поэтому примите щедрую и отданную энергию от вселенной. Наслаждайтесь романтикой, страстью и новым опытом.

Дева: 9 Мечей

В этом месяце вы можете испытывать больше тревоги, чем обычно. Карта 9 Мечей предупреждает о чрезмерном волнении. Если вы чувствуете, что попали в ловушку тревоги, попробуйте успокоиться и умерить негативные мысли. Обратитесь к другу или начните выполнять свои ритуалы, чтобы снять напряжение. Помните, нет причин терять сон из-за вещей, которые вы не можете контролировать.

Весы: Паж Кубков

Карта Паж Кубков напоминает вам, что вселенная имеет в своем рукаве увлекательные подарки и сюрпризы. Оставайтесь открытыми для новых идей и возможностей. Ваш космический правитель Венера в этом месяце гармонично взаимодействует с непредсказуемым Ураном и мечтательным Нептуном, поэтому это прекрасное время для отказа от ожиданий и предубеждений.

Скорпион: Королева Кубков

В этом месяце реализуйте свою эмоциональную энергию полностью. Солнце будет освещать ваш дом амбиций и публичного имиджа, показывая ваш авторитет и лидерские способности в окружении. Вместо того чтобы одевать на себя маску строгости, научитесь управлять людьми с помощью мягкости и уступчивости. В уязвимости кроется сила, а ваша эмпатичность будет вдохновлять каждого на вашем пути.

Стрелец: Колесо Фортуны

В этом месяце на вашей стороне хорошие настроения, поэтому обуздавайте свою изменчивую чувствительность и примите неизбежные изменения. Карта Колесо Фортуны напоминает, что ничто не вечно. Ваши сложные обстоятельства не постоянны и ваша удача может измениться неожиданно. Поэтому наслаждайтесь благословениями жизни и цените каждый момент своего существования.

Козерог: 9 Пентаклей

Июль – пора наслаждаться роскошью, для обеспечения которой вы упорно работали. Карта 9 Пентаклей символизирует обилие и удовольствие результатов тяжелой работы. Полнолуние в вашем знаке 21 июля – идеальное время, чтобы побаловать себя. Потратьте деньги на что-нибудь приятное и просто наслаждайтесь жизнью.

Водолей: 4 Жезла

В этом месяце вам есть чем гордиться. Карта 4 Жезла приносит атмосферу празднования и радости. Вместо того чтобы беспокоиться о будущем, наслаждайтесь нынешним моментом и признайте свои достижения. Проведите время с близкими и наслаждайтесь жизнью.

Рыбы: Повешенный

Июль – пора нажать паузу и заново проанализировать энергию и обстоятельства вокруг вас. Карта Повешенного хочет, чтобы вы изменили свои взгляды и избавились от предубеждений и стереотипов. Если вы встречаете сопротивление, измените свой подход и просмотрите планы, а не ведите бессмысленную борьбу со вселенной. Будьте готовы к новым перспективам и забудьте о том, что вы кому-то должны.

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