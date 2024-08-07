Время кармы и расплаты: что означает 'день трех восьмерок' 8 августа 2024 года и как он повлияет на каждого

В эзотерике и нумерологии некоторые даты имеют особое значение. К примеру, 8 августа, которое в 2024 году поразит своим магическим числовым сочетанием: 8.8.2024.

Этот день уже назвали "днем трех восьмерок". О том, как максимально использовать его энергию в свою пользу, рассказывает OBOZ.UA.

Почему "день трех восьмерок"

Если посмотреть на дату 08.08.2024, то сумма цифр, разделенных точкой будет равна восьми. Ведь 2+0+2+4=0+8=8.

Зеркальные даты всегда считались особенными. В нумерологии они имеют глубокий смысл, связанный с кармой, новыми начинаниями и переменами.

Почему цифра 8 особенная?

Число 8 в нумерологии ассоциируется с бесконечностью, материальным успехом, цикличностью, балансом и кармой. Оно символизирует вечное движение, гармонию между духовным, физическим миром и закономерность событий. Если правильно его использовать, можно улучшить свою жизнь, наладить финансы и достичь новых высот.

Карма – это концепция, которая предполагает, что наши действия и поступки имеют последствия, которые могут повлиять на наше будущее. Поэтому в день трех восьмерок важно быть особенно внимательными к своим мыслям, словам и поступкам.

Чего ждать в день трех восьмерок?

В скором времени вы почувствуете прилив сил и вдохновения. Воспользуйтесь этим, чтобы начать новые проекты, завершить старые и сделать шаг вперед для реализации своих амбиций.

Поскольку цифра 8 ассоциируется с деньгами и материальным благосостоянием, вы можете найти возможности для дополнительного заработка. Кроме того, не бойтесь принимать важные финансовые решения и делать обдуманные инвестиции.

Как правильно воспользоваться энергией трех восьмерок?

Найдите время для медитации, рефлексии и афирмаций. Сосредоточьтесь на своих желаниях, будущем, целях и способах их достижения. Но помните, что важно избежать негативных проявлений, эмоций и неправильных формулировок.

Избегайте слов "хочу", "наверное", "надеюсь" и т.д. Будьте уверенными и четко сообщайте вселенной о своих желаниях, например, фразами "я преуспею", "я заслуживаю всех благ" и т.д.

Также следует почистить свою карму. Помогайте тем, кто в этом нуждается, улыбайтесь, избегайте конфликтов. Не нужно вредить никому, даже тем людям, которые когда-то вас обидели.

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