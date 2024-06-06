Все бактерии остаются на месте: почему нет смысла протирать унитаз дезинфицирующими салфетками

Ученые подсчитали, что люди проводят в туалете около 240 дней за всю свою жизнь (по крайней мере до 80-летнего возраста), поэтому не удивительно, что все мы хотим, чтобы сантехника сияла чистотой. Современные решения, такие как дезинфицирующие салфетки, значительно упростили жизнь, однако эксперты говорят, что они совершенно неэффективны.

Салфетки не помогают удалить бактерии. Эксперты рассказали, почему нет смысла протирать унитаз этими средствами.

Есть высокая вероятность того, что вы неправильно чистили унитаз дезинфицирующими салфетками. Они должны оставаться на унитазе не менее четырех минут.

Важно учесть, что патогены выделяются при каждом смывании. Это может привести к болезням и другим осложнениям в организме человека, поэтому при чистке очень важно очистить поверхности от вирусов и бактерий.

Так что в обычном протирании смысла не будет. Однако если оставить влажные салфетки подольше или добавить дезинфицирующее средство, есть шанс более-менее качественно очистить поверхности.

Не включайте вытяжные вентиляторы и не оставляйте окна открытыми – быстрое высыхание в разы снизит эффективность.

Лучше потратить дополнительное время на многоэтапный процесс дезинфекции. Налейте в емкость теплую воду и моющее средство и протрите унитаз этим раствором. Тщательно вспенив раствор, промойте большим количеством воды.

До или после процедуры следует использовать многоцелевое чистящее средство. Протрите чашу универсальным моющим средством и щеткой.

Хотя у вас может возникнуть соблазн взять отбеливатель или другие химикаты, чтобы очистить унитаз, они могут только усугубить ситуацию.

Можно использовать соду и белый уксус, чтобы избавиться от неприятных известковых пятен. Нужно только насыпать соду или налить уксус в унитаз и очистить поверхность ершиком.

Эффективна также лимонная кислота – загрязненные места советуют натереть половинкой лимона или приготовить раствор на основе кислоты. Детальнее о способах очистки сантехники – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о простом лайфхаке, который поможет отчистить унитаз от пятен и сделать его свежим и блестящим.

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