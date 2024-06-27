Все зависит от краски: как почистить стены от пятен и потертостей

Окрашенные стены нуждаются в периодической очистке. На них могут накапливаться пятна, следы, потертости и пыль, придающие поверхности тусклый и грязный вид.

Однако стены с разными типами краски и отделки требуют особого ухода при чистке. Эксперты рассказали, как мыть стены, чтобы не повредить поверхность и не удалить краску.

Как очистить стены с атласными или матовыми красками

Первое, на что стоит обратить внимание при мытье окрашенных стен – это тип покрытия. Более тусклые краски, в том числе атласные или матовые, менее долговечны, когда дело доходит до очистки. Не используйте агрессивные химические вещества или обезжириватели при мойке таких стен. Избегайте сильного трения. Губку следует почти полностью отжать, прежде чем начинать очищать стены.

Смочите губку теплой водой. Отожмите почти до сухого состояния и осторожно протрите поверхности.

Протрите стены сухой салфеткой из микрофибры.

Как очистить стены с глянцевой краской

Поскольку эти краски очень долговечны, ими чаще всего покрывают стены в кухне или в ванной комнате. Можно использовать мягкий обезжириватель для глянцевых кухонных панелей или дверцы. Стена может повредиться от царапин, поэтому всегда используйте мягкую губку.

Добавьте в емкость с теплой водой немного мыльного средства и тщательно перемешайте.

Смочите губку в смеси и практически полностью отожмите. Аккуратно протрите стены.

Протрите поверхности сухой салфеткой из микрофибры.

Как очистить стены с латексной краской

Чтобы очистить стены с латексной краской, используйте теплую воду и неабразивное универсальное моющее средство.

Смочите чистую губку в смеси, тщательно отожмите и осторожно потрите стены. Обратите особое внимание на места, к которым чаще всего прикасаются, например поверхности вокруг дверных ручек и выключателей света.

Следите за тем, чтобы не смочить места вокруг розеток, выключателей, телефонных розеток и других электрических соединений. Если необходимо очистить эти пятна, выключите электричество.

Протрите стены сухой салфеткой из микрофибры.

Для удаления сложных пятен сделайте пасту из пищевой соды и воды в пропорции 1:1 и протрите место неабразивной салфеткой.

Как очистить стены с краской на масляной основе

Приготовьте самодельный моющий раствор. В емкость налейте литр теплой воды и добавьте одну чайную ложку жидкого мыльного средства.

Добавьте 1/4 чайной ложки белого уксуса.

Нанесите смесь на губку или салфетку из микрофибры и отожмите до слегка влажного состояния. Аккуратно протрите стены. Для стойких пятен на окрашенных стенах дайте раствору постоять на пятне в течение 10 минут, прежде чем промокнуть. Чтобы предотвратить переход цвета из полотенца на стены, используйте белую безворсовую тряпку или ткань из микрофибры.

Текстурно окрашенные стены могут улавливать пыль и требовать более глубокой очистки.

Как удалить пятна из окрашенных стен

Смешайте несколько столовых ложек пищевой соды с теплой водой до образования пасты.

Осторожно вотрите средство в пятно на стене. Протрите любые остатки чистой влажной тканью. Нежный абразив особенно хорошо справляется с жирными пятнами на поверхностях. В конце протрите стены сухой салфеткой из микрофибры.

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