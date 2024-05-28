Всегда 'ничего не надо': что подарить на День отца

Искать подарки ко Дню отца чуть ли не сложнее, чем к празднику мамы. Мужчины часто воспитаны так, чтобы не рассказывать о своих желаниях и потребностях – чаще от них можно услышать: "Мне ничего не нужно".

Если ваш отец именно из таких, OBOZ.UA подготовил несколько идей, что можно приобрести на праздник всех пап, чтобы действительно порадовать своего. Выбирайте с душой.

Подарочный бокс со вкусностями

Независимо от того, придерживается ли ваш отец каких-либо ограничений в диете или нет, вы сможете подобрать ему подходящий бокс с чем-нибудь вкусненьким. Выбор сейчас просто огромен: сеты вкусного пива и закусок к нему (еще и бокал можно получить в придачу), наборы кофе или чая, коробки с экзотическими фруктами, мясные продукты или даже сладости, если ваш папа сладкоежка. И диапазон цен таких боксов огромен – найдется что-нибудь на любой кошелек.

Массажер

Ваш отец может вести сидячий образ жизни или иметь работу, связанную со значительной физической активностью – в любом случае, его порадует качественный прибор для массажа. Спина напрягается и при сидении, и при активном движении, потому вечером расслабить ее будет очень и очень приятно.

Рюкзак

Мужчины, особенно постарше, нередко не уделяют должного внимания сумкам, в которых носят свои вещи. В то время как рюкзак понадобится каждому. Его можно использовать для повседневных дел в городе, складывать в него спортивную форму или брать с собой в поход в лес или в горы. Вспомните, чем любит заниматься ваш отец, и подберите ему подходящий рюкзак. Отдельно позаботьтесь о том, чтобы он был эргономичным и вместительным. И непременно стильным

Посуда

Этот пункт может показаться парадоксальным, но многие мужчины любят готовить и имеют свое коронное блюдо. Так что подарите отцу что-то, что поможет делать это еще лучше. Это может быть новый гриль для мяса или инструменты к нему, набор шефских ножей, термометр для запекания или даже качественная турка для кофе. В конце концов всегда можно купить декантер для алкоголя или набор бокалов. Поверьте, пользу от такого подарка получите даже вы.

Поход в барбершоп

Мужчины любят ухаживать за собой не меньше женщин. Даже если об этом еще не знают. Поэтому отвезите своего папу в какой-нибудь атмосферный барбершоп. Покажите ему, каким приятным может быть время, проведенное в подобном месте. Бонусом станет новая классная стрижка или уход за бородой.

Самодельный подарок от внуков

Если вы успели осчастливить папу внуками, приготовьте для него памятный подарок вместе с ними. Например, нарисуйте стенгазету о том, какой он у вас крутой. Или украсьте банальный блокнот или футболку отпечатками маленьких ладошек и стоп, превратив простую вещь в настоящую семейную реликвию. Смонтируйте фильм о вашей семье, главным героем которого был бы папа. Проявите фантазию. И вы увидите в его глазах неподдельные эмоции.

Зарядная станция

В условиях регулярных отключений света зарядная станция, которая поможет держать все домашние девайсы включенными, порадует кого угодно. При этом вы будете оставаться с папой постоянно на связи.

Вышиванка

Вышитая сорочка – идеальный подарок к любому празднику. К тому же сейчас существует огромный выбор вышиванок на любой бюджет. Но высшим пилотажем, конечно, станет сорочка, которую вы украсите самостоятельно, выбрав какой-то значимый для вас узор.

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