Всего три хитрых вопроса: самый короткий в мире тест покажет ваш IQ

В мире, где все стремятся к знаниям и самопознанию, существует множество способов измерить интеллект. Традиционно это делают с помощью различных тестов IQ.

Подобные проверки, как правило, занимают достаточно много времени, однако существует три вопроса, которые проверят ваш разум за рекордно короткое время. Ими поделился IFLScience.

В 2005 году американский профессор Шейн Фредерик предложил совершенно новый подход к определению уровня IQ. Он разработал тест, состоящий только из трех вопросов, направленных на оценку ваших интуитивных реакций по сравнению с вашими более рациональными процессами мышления.

Вопрос

Бита и мяч стоят 1,10 долларов. Бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч? Если 5 машинам нужно 5 минут, чтобы сделать 5 виджетов, сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы сделать 100 виджетов? В озере есть участок с лилиями. Каждый день размер пласта удваивается. Если нужно 48 дней, чтобы цветы покрыли все озеро, сколько времени понадобится, чтобы они покрыли всего половину?

На первый взгляд, эти вопросы могут показаться невероятно простыми, но следует помнить, что их разработали специально, чтобы увидеть, насколько хорошо вы игнорируете свою интуицию. То есть первый ответ, который вам приходит в голову, вероятно неправильный.

Стоит отметить, что только 20 процентов тестируемых в Гарвардском университете, 26 процентов в Принстонском университете и 48 процентов в Массачусетском технологическом институте смогли дать правильный ответ на все три вопроса правильно. Поэтому если вы справитесь с этой задачей, то можете смело можете считать себя исключительно умным человеком.

Правильные ответы

1 вопрос – 5 центов

Если вы сказали 10 центов, то вы допустили самую распространенную ошибку. Однако при более сознательном подходе можно обнаружить, что мяч за 0,05 доллара и бит за 1,05 доллара выполняют все условия.

2 вопрос – 5 минут

Интуитивно понятным ответом было бы продлевать шаблон, 100 минут для 100 машин, чтобы создать 100 виджетов. Однако на самом деле машины не начинают работать медленнее, если их становится больше.

3 вопрос – 47 дней

Самый вероятный ответ здесь – 24 дня, ведь большинство людей имеют инстинктивное желание уменьшить количество дней вдвое. Однако, если размер пласта удваивается каждый день, это означает, что он был вдвое меньше всего за один день до 48 дней, следовательно, ответ – 47.

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