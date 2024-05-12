Вы считаете себя умным? Определит хитрая математическая головоломка
Головоломки всегда были отличным способом бросить вызов своему интеллекту и проверить логическое мышление. Но некоторые из них выходят за рамки простых простых задач для развлечения.
В сети появилась новая математическая головоломка, бросающая вызов даже самым умным людям. Попытайтесь справиться с ней как можно скорее, чтобы проверить свой интеллект.
Найдите пропущенное число за 15 секунд.
На изображении можно увидеть 4 круга. Каждое из них разделено на четыре части, каждая из которых кроме одной содержит число. Попытайтесь как можно быстрее понять какой именно цифры не хватает, используя навыки логического мышления.
Эта задача – это отличная проверка ваших аналитических способностей и быстроты мышления. Кроме того, временное ограничение заставляет вас волноваться и нервничать, что улучшает ваши навыки решения проблем и действий в нетипичных ситуациях.
Если вам удалось справиться с заданием за столь короткий промежуток времени, то у вас есть исключительные интеллектуальные способности. Также предположительно вы
обладаете острой концентрацией и высоким уровнем когнитивных функций.
В случае если вы еще не справились, не сдавайтесь сразу, ведь ключ к успеху – это настойчивость. Не бойтесь экспериментировать с разными комбинациями и запишите свои расчеты на бумаге, чтобы не запутаться.
А теперь предлагаем посмотреть на правильный ответ.
Если вы были внимательными, то должны заметить, что если добавить все числа в круге, то они будут равны 20.
- 3+6+4+7=20;
- 3+2+9+6=20;
- 5+1+6+8=20;
- 2+9+8+1=20.
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