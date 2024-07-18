Выдержит всю зиму: как правильно засушить гортензию, чтобы сохранить ее цвет

Гортензии – элегантные цветы, которые станут настоящим украшением сада. Их можно выращивать как на приусадебных участках, так и в виде комнатных растений. Чтобы подольше насладиться ярким и пышным цветением, можно попробовать технику высушивания цветов.

В холодную осень и зимнюю пору букеты из сухоцветов подарят теплые воспоминания о лете. OBOZ.UA разбирался, как правильно засушить цветы, чтобы сохранить цвет.

Букеты из сухоцветов

Для зимних букетов используют не только традиционные растения – лаванду, гелихризум, синеголовник, лунарию, краспедию, но и гортензию. Садовая гортензия имеет пышные соцветия и разнообразную окраску. Высушить гортензию на зиму достаточно легко, агрессивные химикаты использовать не придется.

Когда срезать цветы для сушки

В разгар цветения стебли содержат избыток влаги, поэтому такие соцветия будут высыхать медленно, могут увядать и быстро потеряют привлекательный вид.

Но и терять время не стоит – перезрелые цветы будут иметь неприятный коричневый оттенок. Срезать гортензии для сушки следует в начале осени – с сентября по вторую половину октября.

Как срезать гортензии

Обрезку полусухих стеблей нужно проводить по диагонали – большая площадь поверхности позволит впитать больше воды, так цветы будут максимально долго сохранять свежесть.

Как высушить гортензии

Насыщенность цвета и качество засушивания также зависит от сорта. При естественной сушке гортензии высыхают прямо на кустах в саду. Однако в случае дождливой осени ничего не получится – при избытке влаги цветы потеряют декоративность и начнут загнивать.

При домашней сушке соцветия нужно связать в пучки и подвесить головкой вниз. Можно сушить и одиночные соцветия. Цветы могут слегка побуреть и стать немного ломкими, однако такая сушка самая простая и доступная.

Есть и другой вариант – флористы предлагают сушить гортензию в воде. Такой цветок сохранит цвет и форму, а стебли будут крепкими и упругими. Нужно расставить срезанные цветы в вазе, по краям положив свежесрезанные соцветия с короткими стеблями. На следующем уровне имеют гортензии с более высокими стеблями. Понемногу наполняйте вазу водой, пока стебли не погрузятся в воду и поставьте композицию в прохладное место дома.

Чтобы оттенок был максимально ярким, следует держать растения подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Кроме того, для сохранения яркости соцветий, в поду можно добавить немного глицерина.

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