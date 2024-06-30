Взрыв энергии для Овна и достижение целей для Козерога: гороскоп на июль

Июль – месяц яркого солнца, теплых дней и множества возможностей. В это время многие ощущают прилив сил и желание достигать новых вершин.

Каждый знак зодиака имеет свои особенности, сильные и слабые стороны, которые по-разному проявляются в зависимости от положения небесных тел. Читайте дальше свой гороскоп от астрологов, чтобы быть готовыми к вызовам второго летнего месяца.

Овен

Июль для Овнов начнется с концентрации на семье и домашних делах. Особым днем станет 2 число, ведь вы сможете наладить отношения с близкими благодаря тому, что Меркурий будет гармонизировать с Нептуном в вашем секторе духовности. В тот же день вам откроются новые возможности для творчества.

Венера принесет безмятежность в отношениях с 11 июля по 4 августа, а Солнце с 22 июля придаст уверенности в достижении целей.

Телец

Начало июля будет полон социальной активности и общения с друзьями. Венера в вашей зоне взаимодействия гармонизирует с Сатурном, что способствует успеху долгосрочных проектов. Молодая Луна 5 июля – идеальное время для новых начинаний. С 11 июля Венера в вашей домашней зоне призывает Тельцов расслабиться и восстановиться. А около 15 июля Марс и Уран в вашем знаке вдохновят вас на выход из рутины.

Близнецы

Первая половина месяца будет сосредоточена на финансовых вопросах. Молодая Луна 5 июля в секторе доходов улучшит вашу способность участвовать в профессиональных обязательствах. С 11 по 25 число Венера и Меркурий в вашей зоне общения принесут больше социальных возможностей. А начиная с 20 июля Марс в вашем знаке усилит мотивацию добиваться личных целей.

Рак

Июль продлит сезон вашего знака, усиливая жизненные силы Раков. Меркурий 2 июля будет способствовать творческим изысканиям. В тот же день он перейдет в денежную зону, где будет до 25 июля, улучшая вашу способность зарабатывать. Молодая Луна 5 июля в вашем знаке будет способствовать новым начинаниям. А около 21 июля Марс в вашей зоне духовности будет способствовать глубоким эмоциональным связям.

Лев

Июль начнется с расслабленной энергии, но в скором времени вы почувствуете новый прилив драйва. Меркурий в вашем знаке со 2 по 25 июля будет способствовать самовыражению и поиску идентичности. Венера с 11 июля по 4 августа усугубит вашу способность определять приоритеты и получать удовольствие от жизни. Молодая Луна 5 июля в вашем секторе духовности поможет освободить пространство для новых возможностей. С 20 июля Марс поддерживает в вашем сетевом секторе групповые проекты и цели.

Дева

В начале июля вы будете сосредоточены на общении с друзьями и коллегами. Меркурий со 2 по 25 июля в вашем секторе духовности будет способствовать тому, что вы упорядочите суету вокруг внутреннего покоя. Венера с 11 июля по 4 августа усилит желание провести время наедине. Молодая Луна 5 июля в вашем секторе долгосрочных желаний поможет Девам сформулировать долгосрочные цели. А уже 25 июля Меркурий в вашем знаке подчеркнет вашу способность претворять в жизнь свои идеи.

Весы

В начале июля вы будете сосредоточены на профессиональных устремлениях. Меркурий со 2 по 25 июля в вашей зоне нетворкинга будет способствовать социальной активности, развлечениям с друзьями и продуктивной командной работе. Венера с 11 июля по 4 августа усилит ваши платонические отношения. Марс в вашей зоне приключений с 20 июля по 4 сентября будет побуждать к новым испытаниям. Вы захотите отправиться на неизведанные территории и получать новый опыт.

Скорпион

Июль начнется с сосредоточенности Скорпионов на профессиональных делах. Меркурий будет находиться в вашей карьерной зоне со 2 по 25 июля и поможет вам проявить свои лидерские качества. Венера с 11 июля по 4 августа усилит вашу уверенность и привлекательность. Молодая Луна 5 июля заложить основу для роста, поэтому уделите время для того, чтобы понять и сформулировать свои цели. Марс в вашей зоне интимности с 20 июля по 4 сентября будет способствовать глубоким эмоциональным связям.

Стрелец

Июль принесет всплеск активной энергии. Меркурий со 2 по 25 июля в вашем секторе приключений будет способствовать новым знаниям и путешествиям. Венера с 11 июля по 4 августа и Солнце с 22 июля по 22 августа усилят желание путешествовать и улучшат ваши взаимодействия с близкими и друзьями. А Марс в вашей зоне партнерства с 20 июля по 4 сентября поможет добиться общих целей.

Козерог

Первая половина июля будет сосредоточена на отношениях как романтических, платонических, так и профессиональных. Новолуние 5 июля в вашем секторе партнерства откроет новые возможности. Меркурий со 2 по 25 июля в вашей зоне близости будет способствовать глубоким эмоциональным связям и исследованиям. Венера с 11 июля по 4 августа и Солнце с 22 июля по 22 августа поддержат возобновление отношений и принесут духовное исцеление. 21 июля полнолуние в вашем знаке усилит чувствительность Козерогов.

Водолей

В начале июля вы будете сосредоточены на здоровье и повседневных делах. Молодая Луна 5 июля в вашем секторе оздоровления поддержит новые начинания и поможет оптимизировать распорядок дня Водолеев. Меркурий с 2 по 25 июля и Венера с 11 июля по 4 августа в вашей зоне партнерства будут способствовать общению с близкими и построению совместных планов. В конце концов, Марс в вашей зоне романтики с 20 июля по 4 сентября поддержит ваши творческие усилия.

Рыбы

Июль начнется с творческой энергии, что усилит вашу способность быть спонтанными, особенно в любви. Молодая Луна 5 июля в вашем секторе романтики поможет определить ваши желания и осуществить их. Меркурий со 2 по 25 июля в вашей зоне здоровья и рутины будет способствовать сбалансированной повседневной жизни. Венера с 11 июля по 4 августа усилит социальные связи, поэтому вы будете чувствовать себя более полноценными и продуктивными. А затем Марс в вашей домашней зоне с 20 июля по 4 сентября будет поддерживать амбициозные проекты.

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