Юпитер в Близнецах начнет долгожданный счастливый период: что будет с каждым знаком

25 мая начнется транзит Юпитера в Близнецов и продлится до 9 июня. Это астрономическое событие повлияет в первую очередь на изменчивые знаки, а именно на Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб.

На каждого человека Юпитер в Близнецах повлияет по-своему. Однако астрологи отмечают, что большинство знаков зодиака столкнутся с проблемой слишком большого количества вариантов выбора.

Овен

Овнам не нужно искать приключения, ведь они сами найдут вас. Как только Юпитер войдет в Близнецы, он распространится на ваш третий дом общения, местности и учебы. Вы можете начать смотреть на свой мир с интересом, увидеть в своем окружении новые преимущества и открыть для себя много нового. Главное не теряйте оптимизм.

Телец

Наличие различных вариантов действий может улучшить ваше финансовое состояние. К счастью, у вас будет возможность проэкспериментировать, когда Юпитер в Близнецах войдет в ваше второе здание личных финансов и системы ценностей. Тельцам следует быть более гибкими и открытыми, чтобы получить желаемый результат.

Близнецы

Юпитер в вашем первом доме идентичности дарит вам уверенность и новые возможности для самовыражения. Вы можете чувствовать себя более уверенными и более заметными, чем обычно. Это прекрасное время, чтобы поделиться своими талантами с миром, пойти на риск или следовать своим мечтам. Не бойтесь быть собой и мир обратит на вас внимание.

Рак

Юпитер в вашем двенадцатом доме скрытых талантов, слабостей и саморазрушения поощряет вас к самопознанию и раскрытию своих скрытых сильных сторон. Проведите некоторое время наедине, чтобы обнаружить скрытые силы, о которых вы даже не подозревали. Общайтесь со своим внутренним миром и вы сможете преодолеть глубоко укоренившееся мышление и системы сдерживающих вас убеждений.

Лев

Новые друзья и увлекательные возможности ждут вас. С Юпитером в вашем одиннадцатом доме друзей и мечтаний этот период может стать прекрасным временем для расширения вашего социального круга.

Дева

Юпитер в вашем десятом доме карьеры и успеха может привести к новым достижениям и признанию в вашей профессиональной сфере. Однако важно помнить, что успех часто сопровождается упорным трудом, поэтому не расслабляйтесь и продолжайте двигаться к своей цели. До конца года вы получите лучшее представление о том, на какой карьере вы хотите сосредоточиться.

Весы

Обучение и путешествия могут стать приоритетом благодаря Юпитеру в вашем девятом доме высшего образования, философии и путешествий. Это прекрасное время, чтобы записаться на курсы, начать новое исследовательское хобби или запланировать поездку за границу. Откройте свой разум для новых идей, возможностей и событий.

Скорпион

Юпитер в вашем восьмом доме трансформации и общих ресурсов может принести большие изменения в ваши финансы. С одной стороны, вы можете быть в восторге от новых начинаний и возможностей, а с другой можете в них запутаться. Будьте в курсе всего, что происходит с вашими средствами, чтобы принимать самые лучшие решения.

Стрелец

Ваши отношения могут стать более динамичным благодаря Юпитеру в вашем седьмом доме партнерства, обязательств и контрактов. Это может быть время для новых романтических отношений, углубления существующих партнерских отношений или уникальных возможностей карьерного продвижения. Подумайте над тем, что предполагает вашу идеальную романтическую или профессиональную договоренность, чтобы отсеять недостойные предложения.

Козерог

Так как Юпитер находится в вашем шестом доме работы и здоровья, вы можете почувствовать, что на вас ложится больше обязанностей, чем вы ожидали. Но не беспокойтесь, у вас есть все необходимое, чтобы справиться с этим вызовом. За это время ваше физическое здоровье и самочувствие могут даже улучшиться.

Водолей

Юпитер в Близнецах усилит ваш пятый дом удовольствия, романтики и любовных взаимодействий. Как только вы выйдете из зоны комфорта, ваша жизнь может расцвести. Исследовательская энергия может побуждать вас быть более открытыми, искренними и интересными. Наслаждайтесь всем, что предлагает вселенная.

Рыбы

Благодаря Юпитеру в четвертом доме дома и семьи, ваша домашняя жизнь может значительно трансформироваться и улучшиться. Вы можете укрепить родственные связи, модернизировать свое жилье или даже обрести новое место для жизни. Однако в вашей личной жизни будет много подвижных моментов. Это может вызвать беспокойство, но в целом домашняя атмосфера будет властвовать.

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